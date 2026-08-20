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Mladi navijač Ajzak Kirni još jednom je dokazao kolika je njegova ljubav prema egipatskom asu, odlučivši da otputuje čak u Tursku kako bi ga posetio na treningu.

Ajzak, koji se bori sa retkim Volf-Hiršhornovim sindromom, odranije je poznat sportskoj javnosti upravo po posebnoj vezi sa Salahom. Njihovo prijateljstvo počelo je još 2024. godine kada su ga Salah i Virdžil van Dajk iznenadili posetom u školi, a taj dirljivi snimak obišao je planetu.

Salah stigao u Trabzonspor - stadion goreo na predstavljanju Faraona! Foto: Nurgul GUNAYDIN / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novi susret u Turskoj izazvao je lavinu emocija na društvenim mrežama i još jednom pokazao koliko velika sportska imena mogu da ulepšaju život svojim najvernijim fanovima.

Nakon dolaska u Trabzon, Ajzak je ponosno obukao dres novog kluba egipatske zvezde koji je dobio na poklon tokom puta.

Snimak njihovog ponovnog susreta svedoči o iskrenom oduševljenju Mohameda Salaha, koji je svog vernog navijača dočekao sa širokim osmehom i toplim zagrljajem.

"Kad sam ugledao malog Ajzaka na treningu u Trabzonu, bio sam potpuno iznenađen. Već godinama me prati i pruža mi podršku, baš kao i Liverpulu, a svaki put me dočeka sa ogromnim osmehom i iskrenom ljubavlju prema fudbalu. Saznanje da je sa porodicom prešao toliki put samo da bi me iznenadio posebno me je dirnulo. Upravo zbog ovakvih trenutaka fudbal jeste nešto posebno. Ajzaku, hvala ti, prijatelju. Ulepšao si mi boravak u Turskoj i učinio ovaj dan nezaboravnim. Uvek ćeš biti deo naše porodice", rekao je Salah posle susreta.

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Mohamed Salah Izvor: Twitter