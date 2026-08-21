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Sjajnim partijama od dolaska iz Lila kupio je Andrej Ilić rukovodstvo i sportski sektor Uniona. Klub iz Berlina učinio je sve da se ovog leta odupre ponudama za iskusnog napadača, koje su stizale iz Engleske, Italije, Turske.

I pobedio je Union konkurenciju, što je potvrđeno potpisom novog ugovora.

Andrej Ilić Foto: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia, Sebastian Räppold/Matthias Koch / imago sportfotodienst / Profimedia, John MACDOUGALL / AFP / Profimedia

Nije bundesligaš objavio detalje vezane za potpis, ali najvažnije je da reprezentativac Srbije nastavlja svoju misiju u elitnom rangu nemačkog fudbala.

Posle uspešne pozajmice Nemci su minulog leta otkupili Andreja za 5.000.000 evra, a on je na 50 odigranih utakmica upisao 13 pogodaka i 12 asistencija.

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