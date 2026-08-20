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Još jedno Partizanovo dete nastaviće karijeru u Italiji. Vanja Vlahović nalazi se pred prelaskom u Mantovu, člana Serije B, koja je već nekoliko nedelja zainteresovana za mladog srpskog napadača. Prema najnovijim informacijama iz Italije, pregovori sa Atalantom su ušli u završnu fazu i ostalo je da se dogovore poslednji detalji.

Vlahović je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Speciji, ali se sada otvorila mogućnost da ostane u drugom rangu italijanskog fudbala i obuče dres Mantove. Cilj je jasan – da 22-godišnji napadač dobije kontinuitet i minutažu, što mu je u ovom trenutku najpotrebnije za dalji razvoj.

1/5 Vidi galeriju vanja vlahović Foto: Printskrin/Instagram, Starsport

Srbin je trenutno pod ugovorom sa Atalantom do leta 2028. godine, a italijanski klub ga i dalje vidi kao igrača za budućnost.

Iako je prošle sezone u Speciji imao skromniji učinak od očekivanog, sa dva gola i dve asistencije u 22 nastupa u Seriji B, prethodno je pokazao veliki golgeterski potencijal. U dresu Atalante U23 tokom sezone 2024/25 postigao je čak 27 golova na 53 utakmice, dok je u jednoj sezoni bio među najefikasnijim mladim igračima kluba.

Mantova je upravo u tome prepoznala njegov potencijal. Klub želi da ga dovede na pozajmicu i pruži mu ono što mu je nedostajalo u prethodnoj sezoni – kontinuitet i ozbiljnu ulogu u seniorskom fudbalu. Italijanski izvori navode da je posao veoma blizu realizacije i da se čeka konačan dogovor sa Atalantom.

Za Vlahovića je ovo još jedna etapa u italijanskoj avanturi koja je počela nakon odlaska iz Partizana. Crno-belu školu napustio je bez debija za prvi tim i 2023. godine otišao u Atalantu, gde je kroz omladinski i razvojni pogon uspeo da skrene pažnju na sebe.

Sada ga čeka novi izazov. Umesto povratka u Atalantu i borbe za mesto u veoma jakoj konkurenciji, Vlahović bi trebalo da dobije novu priliku u Mantovi.

Partizanov biser tako nastavlja da gradi karijeru na Apeninima, a naredna sezona mogla bi da bude ključna za njegov pokušaj da se izbori za mesto u ozbiljnom fudbalu i jednog dana zakuca na vrata prvog tima Atalante.

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