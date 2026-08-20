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Predigra, međutim, za ovaj meč počela je znatno ranije, a u glavnim ulogama su navijači dva kluba.

Od trenutna kada su saznali da će gostovati u Splitu, poljski navijači su pokušavali da zakažu tuču sa Torcidom.

Takođe, izveli su u više navrata “diverzije” po gradu uništavajući Torcidine murale.

Stoga su navijači Hajduka od ranog jutra u organizovanim grupama jurili po gradu tražeći gostujuće navijače. Međutim, na svim bitnijim mestima u gradu viđeno je povećano prisustvo policije.

Inače, navijači iz Poljske često su poznati kao ”fudbalska nevolja” zbog brojnih incidenata. Prošlu sezonu upravo su fanovi sledećeg protivnika Hajduka imali dogovorenu tuču s navijačima Zrinjskog iz Mostara, s kojim su igrali utakmicu Lige Konferencije.

1/4 Vidi galeriju Atmosfera pred meč Hajduk - Rakov Foto: Kurir Sport