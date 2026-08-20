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Na konferenciji za medije nakon meča govorio je novi trener crveno-belih Albert Rijera.

1/78 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Koji je čarobni napitak dao svojim fudbalerima.

"Nemamo čarobni štapić, ali ako je nešto glavni razlog za pobedu, to je raspoloženje. Imam mnogo dobrih igrača. Igrač sa dobrim raspoloženjem je čudovište a onaj bez samopouzdanja nije opasan. Danas sam 50-50 zadovoljan taktički. Igrači su iscrpljeni, ne samo zbog trčanja, već zbog tri dana velikog broja informacija.

Pojedinci su bili odlični.

"Nisam ljubitelj toga da pričam individualno o igračima. Danas sam osvežio pamćenje igračima snimcima iz drona i bilo im je jasno da je MVP ceo tim, a ne pojedinac. Želim da MVP bude tim, jer ovo nije golf ili tenis. Želim da se svi osete važnim na terenu.Još me ne znate, ali dolaziću ovde, nekada ćemo možda i izgubiti, a da ću biti srećan sa timom. Fudbal je lep jer nekada gube i bolji timovi. Nekada ću doći zadovoljan, ali će protivnik biti bolji. Danas sam video i dosta negativnih strani, koje moramo da popravimo, ali nismo stigli za četiri dana, još smo daleko od toga kakav tim želim da budem."

Bilo je taktički interesantnih odluka.

"Jasno mi je kako želim da ekipa igra. Imam sjajne sastojke, zadovoljan sam, možete videti na mom licu. Ja sam poput kuvara koji ima mnogo stvari za pripremu. Preneo sam im samopouzdanje. Kad izgube loptu, ne protestujem. Biću razočaran i ljut igračem koji nakon što izgubi loptu, nema reakciju. Bitno je šta radite kad gubite loptu. Počećemo kao da je 0:0. Ne znam kako da pripremim utakmicu nakon što su pobedili 3:0. Ponašaćemo se kao da nismo pobedili 3:0. Taktički, Rade je bio hibridni igrač, koji će igrati na dve pozicije. Sa i bez lopte. Ta pozicija može biti bek, štoper, krilo. Protivnik je igrao čovek na čoveka, to me je iznenadilo. Sa Arnautovićem smo imali prilike da napadnemo poslednju liniju"

Bez Duartea i Erakovića.

"Kad jedan igrač igra, drugi ne igra. Moram da biram. Imam fantastične igrače. Danas je to bila prva jedanaestorka. Neću u svakom meču da stavljam najbolje igrače. Svaki protivnik drugačije igra. Eraković, mi znamo situaciju, on nije naš igrač, pozajmljen je. On je povređen pored toga. Za ostale, koji nisu igrali, verovatno ćete ih videti u nedelju".

Seol i Lukasen u drugačijim ulogama.

"Imam puno džokera. Seol kad kontroliše loptu, vidi sve unutra. Lukasen je štoper, sa izlaskom trojke, uvek imam sigurnost ako se izgubi lopta. Bez lopte, Krunić je štoper. Namera jeste da Lukasen i Seol nađu trećeg čoveka."

Čime je nezadovoljan i o eventualnim pojačanjima.

"Ako igrač može da pomogne, super, ali nije tu. Ako možemo da popravimo ekipu, u redu. Zadovoljan sam sa sastojcima koje imam. Potrebni su mi različiti igrači na istim pozicijama. Tako pokušavam da upravljam ekipom

Čime nisam zadovoljan? Ponekad ćemo izgubiti, ali ću reći da je takav život, možda ću biti srećan, ali ja sam takav. Nije sve do rezultata. Ako uradite više dobrih stvari, bliži se pobedi. Fokusiram se na dobre stvari, rezultat dođe na kraju. U fudbalu se desi da šutnete 20 puta, protivnik dva puta i meč se završi 1:1. Ako se to desi, ja ću biti zadovoljan, uprkos tome što nismo ostvarili pobedu. Baš tako, danas nisam najzadovoljniji igrom, iako smo pobedili 3:0.".

Nije preterano slavio golove.

"Ne znam zašto, ali ja nisam neko ko puno slavi golove. Kad smo dali gol, prethodnom situacijom nisam bio zadovoljan. Fokusiran sam na utakmicu. Videćete da kad napadamo, ja gledam u defanzivce. Uvek sam takav, ne mogu se izmeniti. Ne proslavljam mnogo golove. Ako osvojimo trofej, možda me vidite da trčim do kornera. Uvek se fokusiram šta imam da kažem", zaključio je Rijera.