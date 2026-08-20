SLEDEĆE SEZONE ĆE IGRATI U DRUGOM RANGU ITALIJANSKOG FUDBALA! Poznato je gde Vlahović nastavlja karijeru, bivši đak Partizana ponovo neće dobiti šansu u Atalant
Mladi srpski reprezentativac Vanja Vlahović (22) nastaviće karijeru u italijanskoj Seriji B pošto je dogovorena njegova jednogodišnja pozajmica u Mantovu.
Atalanta je dala saglasnost za transfer čime je posao i zvanično zaključen, pa će Vlahović tako i naredne sezone nastupati u drugom rangu italijanskog fudbala nakon što je prethodnu proveo u Speciji.
Posebnu ulogu u realizaciji angažmana imao je trener Mantove Frančesko Modesto koji dobro poznaje 22-godišnjeg napadača iz perioda zajedničkog rada u U23 selekciji Atalante.
Upravo tada Vlahović je ostvario najbolji učinak otkako je stigao u Italiju pošto je sa 19 pogodaka završio sezonu kao najbolji strelac Serije C.
Vlahović je u Atalantu stigao iz omladinskog pogona Partizana, a za prvi tim kluba iz Bergama zabeležio je tri nastupa.
U prošloj sezoni nosio je dres Specije, takođe kao pozajmljeni igrač. Na 23 utakmice u Seriji B postigao je dva gola i upisao dve asistencije.
Kurir sport / Sportske.net