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Mladi srpski reprezentativac Vanja Vlahović (22) nastaviće karijeru u italijanskoj Seriji B pošto je dogovorena njegova jednogodišnja pozajmica u Mantovu.

Atalanta je dala saglasnost za transfer čime je posao i zvanično zaključen, pa će Vlahović tako i naredne sezone nastupati u drugom rangu italijanskog fudbala nakon što je prethodnu proveo u Speciji.

Posebnu ulogu u realizaciji angažmana imao je trener Mantove Frančesko Modesto koji dobro poznaje 22-godišnjeg napadača iz perioda zajedničkog rada u U23 selekciji Atalante.

1/5 Vidi galeriju vanja vlahović Foto: Printskrin/Instagram, Starsport

Upravo tada Vlahović je ostvario najbolji učinak otkako je stigao u Italiju pošto je sa 19 pogodaka završio sezonu kao najbolji strelac Serije C.

Vlahović je u Atalantu stigao iz omladinskog pogona Partizana, a za prvi tim kluba iz Bergama zabeležio je tri nastupa.

U prošloj sezoni nosio je dres Specije, takođe kao pozajmljeni igrač. Na 23 utakmice u Seriji B postigao je dva gola i upisao dve asistencije.

Kurir sport / Sportske.net