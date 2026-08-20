VELIKO UPOZORENJE ZA ZVEZDU PRED DUEL SA ČESIMA: Podatak od prošle sezone plaši crveno-bele...
Plzenj je prošlu sezonu završio je na trećem mestu češkog prvenstva, sa čak 17 bodova manje od šampiona, praške Slavije.
To ga je lansiralo direktno u plej-of za ulazak u Ligu Evrope, čiju su grupnu fazu u istoriji igrali šest puta, sve u prethodnoj i ovoj deceniji.
Prošla sezona je, takođe, bila više nego solidna.
Činjenica da u svih osam utakmica ligaške faze nisu imali niti jedan poraz dovoljno govori o kvalitetu.
Osnovan 1911, najveći uspeh ostvario je vek kasnije, pošto je prvi put prvak Češke postao 2011. godine.
Koliko je ozbiljan klub, sa kontinuitetom igranja evropskih takmičenja, govore sledeći podaci iz poslednje decenije i po.
2011/12 – grupna faza LŠ, 1/16 finala LE
2012/13 – 1/8 finala LE
2013/14 – grupna faza LŠ, 1/8 finala LE
2015/16 – grupna faza LE
2016/17 – grupna faza LE
2017/18 – 1/8 finala LE
2018/19 – grupna faza LŠ, 1/16 finala LE
2022/23 – grupna faza LŠ
2023/24 – 1/4 finale LK
2024/25 – 1/8 finala LE
2025/26 – 1/16 finala LE
Protiv srpskih klubova Viktorija je igrala u dva navrata.
U sezoni 2015/16. sa ukupnih 5:0 eliminisala je Vojvodinu u plej-ofu za Ligu Evrope, dok je dve i po godine kasnije, u 1/16 finala istog takmičenja sa 3:1 izbacila Partizan.