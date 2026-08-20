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Plzenj je prošlu sezonu završio je na trećem mestu češkog prvenstva, sa čak 17 bodova manje od šampiona, praške Slavije.

1/9 Vidi galeriju Delije pred Viktoriju Plzenj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

To ga je lansiralo direktno u plej-of za ulazak u Ligu Evrope, čiju su grupnu fazu u istoriji igrali šest puta, sve u prethodnoj i ovoj deceniji.

Prošla sezona je, takođe, bila više nego solidna.

Činjenica da u svih osam utakmica ligaške faze nisu imali niti jedan poraz dovoljno govori o kvalitetu.

Osnovan 1911, najveći uspeh ostvario je vek kasnije, pošto je prvi put prvak Češke postao 2011. godine.

Koliko je ozbiljan klub, sa kontinuitetom igranja evropskih takmičenja, govore sledeći podaci iz poslednje decenije i po.

2011/12 – grupna faza LŠ, 1/16 finala LE

2012/13 – 1/8 finala LE

2013/14 – grupna faza LŠ, 1/8 finala LE

2015/16 – grupna faza LE

2016/17 – grupna faza LE

2017/18 – 1/8 finala LE

2018/19 – grupna faza LŠ, 1/16 finala LE

2022/23 – grupna faza LŠ

2023/24 – 1/4 finale LK

2024/25 – 1/8 finala LE

2025/26 – 1/16 finala LE

Protiv srpskih klubova Viktorija je igrala u dva navrata.

U sezoni 2015/16. sa ukupnih 5:0 eliminisala je Vojvodinu u plej-ofu za Ligu Evrope, dok je dve i po godine kasnije, u 1/16 finala istog takmičenja sa 3:1 izbacila Partizan.