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Prema navodima engleskih medija, londonski klub će za angažovanje Omara Marmuša i Savinja izdvojiti čak 150 miliona evra.

Višemesečna saga konačno je dobila epilog pošto uprava Mančester sitija nije želela da odstupi od svojih finansijskih zahteva za igrače koji su imali ulogu rezervista.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Londona Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klub iz Mančestera od prodaje Savinja prihodovaće fiksno 93,3 miliona evra, uz dodatnih 5,7 miliona kroz lako ostvarive bonuse, dok je ostatak finansijskog paketa do ukupne sume od 151 milion evra opredeljen za transfer Omara Marmuša. Egipatski napadač biće plaćen nešto manje od 60 miliona evra, što je iznos manji od 75 miliona koliko je Siti ranije uložio u njegov dolazak.

Mančester siti je u ovom prelaznom roku već prihodovao blizu 200 miliona evra od prodaje igrača, Rajnders je prešao za 60 miliona, Rodri za 75 miliona, a Traford za 45 miliona evra. Zbog toga se očekuje da klub iz Mančestera do kraja prelaznog roka krene u novu ofanzivu na tržištu.