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Arsenal je nakon tri uzastopne sezone u kojima je ostajao bez titule u samoj završnici konačno stigao do trofeja, a britanske kladionice ga ponovo smatraju glavnim favoritom za osvajanje Premijer lige.

Odbrana titule počinje u petak utakmicom na domaćem terenu protiv Koventrija.

"U poslednje tri sezone, u nekom trenutku smo bili prvi, a u nekom smo jurili. Nikada ne znate šta je bolje. Ali, ako mi date izbor, želim da budem prvi. Želim da nas jure i želim da kontrolišemo sopstvenu sudbinu, umesto da zavisimo od nekoga drugog", rekao je Arteta.

Španski stručnjak pozvao je igrače da zadrže glad i ambiciju koje su imali prošle sezone.

"Krećemo ispočetka, od nule, i moraćemo da dokažemo da smo na nivou da se ponovo vratimo na tu poziciju. Moramo da pokažemo želju i ambiciju da budemo bolji nego što smo bili prošle sezone, pre mesec dana ili prošle nedelje", naveo je Arteta.

Bruno Gimaraes, koji je ovog leta stigao iz Njukasla, bori se da bude spreman za utakmicu protiv Koventrija, nakon što je zbog povrede desne butine zamenjen u pobedi Arsenala nad Mančester sitijem (3:0) u Komjuniti šildu.

Arteta je takođe otklonio dileme u vezi sa budućnošću 19-godišnjeg Majlsa Luisa-Skelija, nakon medijskih navoda da bi mogao da napusti klub.

Na pitanje da li će Luis-Skeli ostati u Arsenalu i posle završetka prelaznog roka, Arteta je kratko odgovorio: "Sto odsto."

(Beta)