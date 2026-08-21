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Investicija predstavlja signal da su vlasnici kluba iz saudijskog Javnog investicionog fonda (PIF) i dalje posvećeni dugoročnom razvoju Njukasla, uprkos brojnim odlascima zvučnih igrača u prethodnom periodu.

1/4 Vidi galeriju Njukasl Foto: Alfie Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sumnje u posvećenost PIF-a pojavile su se nakon odlazaka Aleksandera Isaka prošlog leta, kao i Bruna Gimaraesa, Entonija Gordona i Sandra Tonalija ovog leta, dok klub pokušava da se uskladi sa strožim finansijskim pravilima engleskog fudbala.

Njukasl se takođe nije plasirao u Ligu šampiona, nakon što je prošlu sezonu Premijer lige završio na 12. mestu. Klub je prethodne sezone od učešća u elitnom evropskom takmičenju zaradio procenjenih 50 miliona funti.

"Projekat predstavlja značajnu dugoročnu investiciju naših vlasnika PIF-a i 'RB Sports & Media' u budućnost kluba", navodi se u saopštenju Njukasla.

Izvršni direktor kluba Dejvid Hopkins ocenio je da je reč o "istorijskom trenutku" za Njukasl.

Klub će kupiti imanje Vulsington hol, površine 260 ari, u blizini gradskog aerodroma, na kojem se nalaze zapuštena zaštićena seoska kuća i park, a planirana je izgradnja trening kompleksa svetske klase.

Kupovina zavisi od dobijanja građevinskih dozvola, za koje će zahtev biti podnet naredne godine, a plan je da se prvi tim preseli u novi kompleks tokom sezone 2029/30.

Lokaciju je još 1994. godine kupio nekadašnji predsednik Njukasla Džon Hol, sa namerom da ona potencijalno bude korišćena za klupsku akademiju.

Iz Njukasla su dodali da projekat ostavlja mogućnost izgradnje posebnih objekata za ženski tim i mlađe ženske selekcije.