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Čuveni stadion Marakana u Rio de Žaneiru biće domaćin utakmice otvaranja i finala Svetskog prvenstva za fudbalerke naredne godine, saopštila je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa).

Brazil će utakmice grupne faze igrati i u Sao Paulu i Braziliji, u okviru turnira na kojem će učestvovati 32 reprezentacije, a mečevi će se igrati u osam brazilskih gradova.

Finale je zakazano za 25. jul.

Marakana je jedan od najpoznatijih fudbalskih stadiona na svetu, a bila je domaćin odlučujuće utakmice Svetskog prvenstva za muškarce 1950. godine, kada je Urugvaj pobedom nad Brazilom 2:1 osvojio titulu.

Na istom stadionu odigrano je i finale Svetskog prvenstva 2014. godine, u kojem je Nemačka posle produžetaka pobedila Argentinu Lionela Mesija 1:0 i osvojila četvrtu titulu svetskog prvaka.

Do sada su samo švedski stadion Rasunda i Rouz Boul u Kaliforniji bili domaćini finala i muškog i ženskog Svetskog prvenstva.

Aktuelni prvak sveta je Španija, dok Brazil do sada nikada nije osvojio titulu prvaka sveta u ženskoj konkurenciji.

(Beta)