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FK Partizan će u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije (21.00) imati dodatni razlog za optimizam, pošto Hetafe neće moći da računa na jednog od važnijih igrača u veznom redu.

Mario Martin neće biti na raspolaganju treneru Hozeu Bordalasu za duel sa crno-belima. Španski vezista nije uspeo da se oporavi od povrede kvadricepsa, zbog čega će morati da propusti utakmicu koja ima veliki značaj za madridski klub.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: Kurir

Martin se povredio na startu nove sezone Primere, u ubedljivom porazu Hetafea od Alavesa rezultatom 3:0. Iako se očekivalo da bi mogao da se oporavi na vreme za evropski izazov, medicinski tim nije dao zeleno svetlo za njegov nastup.

Njegovo odsustvo predstavlja problem za Bordalasa, s obzirom na to da je Martin jedan od igrača koji donose čvrstinu i balans sredini terena. Hetafe će tako protiv Partizana morati da pronađe alternativno rešenje u veznom redu.

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