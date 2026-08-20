FRKA PRED DUEL HETAFEA I PARTIZANA! Ogroman problem u najavi!
FK Partizan će u prvom meču plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije (21.00) imati dodatni razlog za optimizam, pošto Hetafe neće moći da računa na jednog od važnijih igrača u veznom redu.
Mario Martin neće biti na raspolaganju treneru Hozeu Bordalasu za duel sa crno-belima. Španski vezista nije uspeo da se oporavi od povrede kvadricepsa, zbog čega će morati da propusti utakmicu koja ima veliki značaj za madridski klub.
Martin se povredio na startu nove sezone Primere, u ubedljivom porazu Hetafea od Alavesa rezultatom 3:0. Iako se očekivalo da bi mogao da se oporavi na vreme za evropski izazov, medicinski tim nije dao zeleno svetlo za njegov nastup.
Njegovo odsustvo predstavlja problem za Bordalasa, s obzirom na to da je Martin jedan od igrača koji donose čvrstinu i balans sredini terena. Hetafe će tako protiv Partizana morati da pronađe alternativno rešenje u veznom redu.
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