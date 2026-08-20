Mirko Ivanić je postigao ključni gol za Crvenu zvezdu protiv Viktorije iz Plzenja u plej-ofu za Ligu Evrope. Pogledajte video!
majstor
MIRKO MAGIJA NAČEO ČEHE! Ovako je Ivanić probušio Viktoriju! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su Viktoriju iz Plzenja u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope.
Iako je veći deo prvog poluvremena protekao bez neke prave prilike, Zvezda je uspela da dođe do prednosti u 36. minutu!
Atmosfera pred meč Hajduk - Rakov Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Tada je, posle sjajne akcije kroz sredinu i kombinovanja na malom prostoru, Timi Maks Elšnik odličnom loptom u prostor, između igrača, uposlio Mirka Ivanića, kojem je ostao lakši zadatak - da zatrese mrežu, što je i uradio.
Pogledajte!
BONUS VIDEO:
2 · Reaguj
Komentariši