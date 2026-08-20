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Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su Viktoriju iz Plzenja u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope.

Iako je veći deo prvog poluvremena protekao bez neke prave prilike, Zvezda je uspela da dođe do prednosti u 36. minutu!

Atmosfera pred meč Hajduk - Rakov Foto: Kurir Sport

Tada je, posle sjajne akcije kroz sredinu i kombinovanja na malom prostoru, Timi Maks Elšnik odličnom loptom u prostor, između igrača, uposlio Mirka Ivanića, kojem je ostao lakši zadatak - da zatrese mrežu, što je i uradio.

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Marko Arnautović promašaj na Zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport