Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju Plzen rezultatom 3:0 u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope.
LIGA EVROPE
KATAI STAVIO TAČKU NA FANTASTIČNO VEČE ZVEZDE: Ovako je pao treći gol na Marakani!
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Dva pogotka na ovom meču postigao je Ivanić, a konačan rezultat postigao je Katai iz jedanaesterca.
Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir
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Nakon povlačenja Enema u šenaestercu i VAR provere dosuđen je penal za Zvezdu.
Katai je bio siguran sa "kreča" sa za ubedljivu pobedu crveno-belih i veliku prednost pred revanš.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
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