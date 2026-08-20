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Dva pogotka na ovom meču postigao je Ivanić, a konačan rezultat postigao je Katai iz jedanaesterca.

Zvezda je u 88. minutu postigla i treći gol na ovom meču.

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Nakon povlačenja Enema u šenaestercu i VAR provere dosuđen je penal za Zvezdu.

Katai je bio siguran sa "kreča" sa za ubedljivu pobedu crveno-belih i veliku prednost pred revanš.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

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Mirko Ivanić gol na Crvena zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport/Screenshot