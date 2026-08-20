Domaćin vrlo lako dolazi do vođstva.
Fudbal
DA LI JE MOGUĆE DA JE ODBRANA CRNO-BELIH OVAKO ISPALA! Pogledajte kako je Hetafe poveo protiv Partizana! VIDEO
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Fudbaleri Partizana trenutno gostuju ekipi Hetafea u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija.
Crno-beli se nalaze u lošoj situaciji, pošto gube od 10. minuta.
Foto galerija iz Madrida Foto: Kurir
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Enes Unal matirao je odbranu Partizana. Napadač Hetafea ostao je potpuno usamljen u kaznenom prostoru nakon preciznog centaršuta Mohike i rutinski poslao loptu u mrežu, iskoristivši neshvatljiv propust u defanzivnoj liniji gostiju.
Pogledajte gol Hetafea za vođstvo protiv Partizana:
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