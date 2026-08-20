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Fudbaleri Partizana trenutno gostuju ekipi Hetafea u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija.

Crno-beli se nalaze u lošoj situaciji, pošto gube od 10. minuta.

Foto galerija iz Madrida Foto: Kurir

Enes Unal matirao je odbranu Partizana. Napadač Hetafea ostao je potpuno usamljen u kaznenom prostoru nakon preciznog centaršuta Mohike i rutinski poslao loptu u mrežu, iskoristivši neshvatljiv propust u defanzivnoj liniji gostiju.

Pogledajte gol Hetafea za vođstvo protiv Partizana:

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Saša Ilić posle poraza Partizana Izvor: MONDO