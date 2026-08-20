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Prednost Zvezdi, u prvoj utakmici u kojoj je crveno-bele sa klupe predvodio novi trener Albert Rijera, doneo je Mirko Ivanić golom u 36. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 53. minutu.

Asistent kod oba gola Ivanića bio je Timi Maks Elšnik.

Konačan rezultat postavio je Aleksandar Katai pogotkom iz penala u 89. minutu.

Pogledajte najbolje momente sa meča:

Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

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