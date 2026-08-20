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Fudbaleri Partizana trenutno gostuju ekipi Hetafea u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija.

Gosti iz Beograda gube od 10. minuta, ali je prednost španskog tima trajala do 42. minuta.

Foto galerija iz Madrida Foto: Kurir

Demba Sek je na dodavanje Žea uspeo da postigne gol, bila je to prva prava prilika i pogodak - 1:1!

Pogledajte gol Partizana:

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Saša Ilić posle poraza Partizana Izvor: MONDO