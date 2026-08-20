Sjajna akcija crno-belih za izjednačenje!
Fudbal
CRNO-BELI SU USPELI DA "ZALEDE" MADRID! Sjajna akcija i gol Demba Seka za izjednačenje! Pogledajte kako je Parni valjak šokirao Hetafe!
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Fudbaleri Partizana trenutno gostuju ekipi Hetafea u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige konferencija.
Gosti iz Beograda gube od 10. minuta, ali je prednost španskog tima trajala do 42. minuta.
Foto galerija iz Madrida Foto: Kurir
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Demba Sek je na dodavanje Žea uspeo da postigne gol, bila je to prva prava prilika i pogodak - 1:1!
Pogledajte gol Partizana:
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