Fudbaleri Partizana gostuju Hetafeu u prvom meču plej ofa za Ligu konferencija.
LIGA KONFERENCIJA
DA LI JE OVO MOGUĆE? NI AMATERI OVO NE BI URADILI! Partizan sa igračem više primio dva gola za tri minuta! Odbrana NE POSTOJI, Hetafe "kao u igrici"...
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Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport
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Partizan je imao sjajan rezultat 1:1 i igrača više od 68. minuta i sve je to uspeo da uprska u samom finišu utakmice.
Crno-beli su primili dva gola sa igračem više, što je raritet i potpuno nedopustivo.
Najpre je pogodio Garsija u u 87. minutu, utrčao je između trojice igrača Partizana i matirao Miloševiča.
Novi šok u 90. minutu, kada Mohika postiže i treći gol za Hetafe za veliku prednost pred revanš u Beogradu.
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