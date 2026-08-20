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Neverovatno je šta su uradili crno-beli na ovom meču.

Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

Partizan je imao sjajan rezultat 1:1 i igrača više od 68. minuta i sve je to uspeo da uprska u samom finišu utakmice.

Crno-beli su primili dva gola sa igračem više, što je raritet i potpuno nedopustivo.

Najpre je pogodio Garsija u u 87. minutu, utrčao je između trojice igrača Partizana i matirao Miloševiča.

Novi šok u 90. minutu, kada Mohika postiže i treći gol za Hetafe za veliku prednost pred revanš u Beogradu.

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Mirko Ivanić gol na Crvena zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport/Screenshot

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