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1/7 Vidi galeriju Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

Partizan je imao sjajan rezultat 1:1 i igrača više od 68. minuta i sve je to uspeo da uprska u samom finišu utakmice.

Crno-beli su primili dva gola sa igračem više, što je raritet i potpuno nedopustivo.

Najpre je pogodio Garsija u u 87. minutu, utrčao je između trojice igrača Partizana i matirao Miloševiča.

Novi šok u 90. minutu, kada Mohika postiže i treći gol za Hetafe za veliku prednost pred revanš u Beogradu.

00:35 Mirko Ivanić gol na Crvena zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport/Screenshot