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Trener Viktorije Plzenj Martin Hiski govorio je na konferenciji za medije posle poraza od Crvene zvezde.

Češki predstavnik je izgubio na "Marakani" sa 3:0 u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope.

1/78 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

"Svaki gol koji smo primili je na neki način otkrio razvoj situacije. Do prvog gola smo igrali kako smo želeli, bio bih srećniji da smo imali brze tranzicije. Držali smo domaće daleko od gola. Početni gol je bio jedan od onih kakve ne smemo da dobijamo, jeftin, devet igrača daleko... To je bila nedoslednost u odbrani i to je uticalo na ostatak meča. Drugi gol je domaćima doneo još veće samopouzdanje. Očekujem od svog tima da posle primljenog gola budemo čvrsti, ali počeli smo vrlo brzo da igramo loše, gubili smo lopte. Oni su imali kontrolu utakmice. Da je ostalo 2:0, bilo bi prijatnije za revanš. Dali smo im i penal kojim su zapečatili rezultat na 3:0", rekao je Hiski.

Drugi gol ih je dotukao.

"Do prvog gola što se tiče trčanja bilo je izbalansirano. Posle drugog gola je izgledalo kao da smo izgubili veru, energiju. To tako ide. Domaći su imali prednost i iskoristili su energiju, izgledalo je da imaju više snage, da više trče. To je tako u fudbalu, odlučujuća je bila ofanziva, naše ponašanje sa loptom, nismo imali potreban kvalitet za to da bismo realizovali utakmicu kako smo hteli".

Krilni fudbaleri nisu bili opasni.

"Hteli smo da iskoristimo brzinu i reći ću ovako... Očekivao sam veći kvalitet i uspešnost krila, ali nismo uspeli da napravimo prave pozicije za njih. Momci su se trudili da imaju centaršuteve, ali nismo uspevali i to je za domaću odbranu delovalo lako".

Ne oseća pritisak zbog eventualne smene.

"Ne razmišljam o tome, ne bavim se time. Pripremam se sad da dobro analiziramo utakmicu i da sledeće nedelje to bude kako treba. Nada umire poslednja i potrebno je da verujemo. To je fudbal, 3:0 se može kod kuće preokrenuti."

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00:11 Marko Arnautović promašaj na Zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport

Pohvalio je "delije".