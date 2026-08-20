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Uroš Milošević (31), nekadašnji srpski fudbaler, uhapšen je u Portugalu nakon što je policija u kombiju kojim je upravljao pronašla više od tone i po kokaina, kao i dva komada napunjenog ratnog naoružanja.

Kako prenose portugalski mediji Jornal de Noticias i "A Bola", Milošević je prošle srede zaustavljen na autoputu A6 u velikoj akciji portugalske kriminalističke policije. Vrednost zaplenjenog kokaina procenjena je na više od 70 miliona evra.

Prema navodima iz istrage, droga je pripadala takozvanom „Balkanskom kartelu“, kriminalnoj organizaciji koja, prema sumnjama istražitelja, deluje širom Evrope.

Hapšenje bivšeg fudbalera deo je šire istrage. Samo nedelju dana ranije, u zajedničkoj akciji portugalske i španske policije, u Španiji su uhapšena još dvojica osumnjičenih članova iste organizacije, dok je tada zaplenjeno čak 3,7 tona droge.

Istražitelji navode da organizacija ima bazu na jugu Španije, dok je portugalsku obalu koristila kao jednu od ruta za dopremanje i iskrcavanje velikih količina kokaina.

Milošević je tokom fudbalske karijere nastupao za nekoliko srpskih klubova, među kojima su Čukarički, IM Rakovica, Teleoptik i Sinđelić Beograd.

Sada se, međutim, njegovo ime našlo u centru velike međunarodne istrage o trgovini narkoticima i ilegalnom oružju.

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