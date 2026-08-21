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Senegalski napadač Bamba Dijeng u petak bi trebalo da zvanično postane novo pojačanje Crvene zvezde, pošto je uspešno prošao lekarske preglede u Beogradu, preneo je italijanski insajder Đanluka di Marcio.

Upravo su lekarski pregledi bili sporni prilikom njegovih pregovora sa Lacijom. Ipak, Crvena zvezda se umešala u istom danu i nije videla ništa problematično u njegovom zdravstvenom stanju. Iako se spekulisalo o problemima s kolenom zbog ranije povrede ligamenata, druge informacije ukazuju na to da je Dijeng samovoljno napustio preglede u Rimu, nezadovoljan situacijom u klubu gde se spominje otkaz treneru Gatuzu, te da mu je projekat u Beogradu bio daleko privlačniji.

Novi šef stručnog štaba crveno-belih, Albert Rijera, tako je dobio veliko pojačanje odmah nakon trijumfa nad Viktorijom iz Plzenja i praktično obezbeđenog plasmana u grupnu fazu Lige Evrope.

1/78 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Dijeng će biti registrovan za evropska takmičenja, ali zbog neće moći da nastupi u revanš meču protiv Viktorije naredne nedelje.

Ko je Bamba Dijeng?

Snažni centarfor rođen je u martu 2000. godine u gradu Pikine u Senegalu, gde je i napravio prve fudbalske korake. Visok je 178 centimetara, a u evropski fudbal stigao je 2020. godine, kada ga je doveo Olimpik iz Marseja za svoj B tim.

Godinu dana kasnije prekomandovan je u prvi tim bivšeg prvaka Evrope. Za Marsej je postigao 11 golova na 54 meča, a posebno se istakao pogotkom u sezoni 2021/22 koji je proglašen za gol godine u francuskoj Ligi 1. Početkom 2023. prešao je u Lorijen u transferu vrednom sedam miliona evra. U dresu kluba iz Bretanje odradio je ugovor do kraja, upisavši 23 gola na 60 utakmica (od čega čak 16 prošle sezone).

Tokom ovog leta postao je slobodan igrač, ali je imao nekoliko neuspešnih pokušaja da pronađe novu sredinu - propali su mu transferi u Lacio i Amed, dok sa Al Ainom nije postigao dogovor zbog previsokih finansijskih zahteva. Specijalizovani portal Transfermarkt procenjuje njegovu vrednost na 15 miliona evra, što ga čini kapitalnim pojačanjem za Beograđane, iako postoje pojedini detalji u njegovoj biografiji koji pozivaju na oprez.

1/5 Vidi galeriju Bamba Dijeng pojačanje Crvene zvezde Foto: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, Dan Mullan / Getty images / Profimedia

Šta njegov dolazak znači za igrački kadar?

Albert Rijera u napadu trenutno na raspolaganju ima Marka Arnautovića, Bruna Duartea i Džeja Enema. Izvesno je da je Dijeng projektovan kao direktna zamena za Duartea, koji bi mogao da napusti Marakanu. Pored toga, nije isključeno da do kraja letnjeg prelaznog roka klub napusti i mladi Enem.

S druge strane, status Marka Arnautovića je stabilan i malo je verovatno da će napustiti Marakanu, s obzirom na to da ga ugovor sa Zvezdom veže na još godinu dana.

Rijera zagonetan o novom napadaču

Trener crveno-belih bio je uzdržan kada su ga mediji upitali za senegalskog špica:

"Ne mogu da pričam o igračima koji nisu tu. Ako možemo da poboljšamo ekipu - super, ali ja sam zadovoljan i ovim što trenutno imam. Potrebni su mi različiti profili igrača na različitim pozicijama, ne mogu da imam iste. Voleo bih da imam 22 igrača, ali da budu različitih karakteristika," poručio je Rijera na konferenciji za medije.

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