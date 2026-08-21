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Fudbaleri Partizana poraženi su od Hetafea rezultatom 3:1 u prvom meču plej-ofa za Ligu konferencija.

1/13 Vidi galeriju Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

Crno-beli su prešli put od očajnog početka meča, gde su brzo primili gol za 1:0, preko fenomenalne igre u nastavku, gde su izjednačili u finišu prvog poluvremena, a zatim sa igračem više imali šanse i da povedu, do totalnog mraka i košmara u finišu kada je Hetafe postigao dva pogotka za konačnih 3:1.

Ko nije gledao meč iz predgrađa Madrida - ovaj snimak će mu sve pokazati... Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa utakmice Hetafe - Partizan...

Šta se sve dešavalo na utakmici?

Hetafe je poveo pogotkom Unala, nakon čega je Partizan morao da juri rezultat. Ipak, crno-beli su u finišu prvog poluvremena uspeli da pronađu put do mreže domaćina, a Demba Sek je pogodio za 1:1 i tako vratio Partizan u utakmicu.

U nastavku je viđena velika borba, ali i nekoliko ključnih situacija. Hetafe je prvo dobio penal, međutim, nakon intervencije VAR-a odluka je promenjena i jedanaesterac je poništen.

Domaći tim je kasnije ostao i sa desetoricom na terenu nakon crvenog kartona, što je Partizanu otvorilo dodatni prostor da napravi preokret.

Crno-beli su imali velike prilike za pobedu. Roganović i Čumić našli su se u izglednim situacijama, ali Partizan nije uspeo da iskoristi velike šanse i prelomi utakmicu.

A onda - potpuni šok u završnici. Hetafe je u 86. minutu kaznio promašaje Partizana i pogodio za 2:1. Samo tri minuta kasnije, u 89. minutu, domaćin je ponovo zatresao mrežu i stigao do velikih 3:1.

Dva gola u samom finišu potpuno su preokrenula utakmicu i pretvorila Partizanov potencijalni preokret u težak poraz.

Crno-belima sada predstoji veoma težak zadatak. Revanš je na programu za sedam dana u Beogradu, gde će Partizan morati da nadoknadi dva gola zaostatka i pokuša da izbori plasman u Ligu konferencija.

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