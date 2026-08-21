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Velika očekivanja pratila su dolazak Benoe Badijašila u Čelsi početkom 2023. godine, kada je stigao iz Monaka u transferu vrednom 38 miliona evra. Međutim, mladi francuski štoper nije uspeo da opravda uloženo u zapadnom Londonu.

Posle tri i po godine i strpljenja nekoliko različitih trenera, procenjeno je da je vreme za odlazak na pozajmicu, a novi klub biće Napoli. Nekadašnji fudbaler Monaka uspešno je obavio lekarske preglede i uskoro bi trebalo da se iz Rima uputi ka ozvaničenju saradnje.

1/4 Vidi galeriju Benoa Badijašil Foto: Phil Oldham / Shutterstock Editorial / Profimedia, Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia, OLI SCARFF / AFP / Profimedia

Prema navodima italijanskih medija, Badijašil stiže na jednogodišnju pozajmicu vrednu tri miliona evra, uz opciju otkupa ugovora po završetku sezone.

O tome koliko je njegova karijera stagnirala u Čelsiju govori i podatak da je tokom prošle sezone zabeležio svega pet nastupa u Premijer ligi i četiri u Ligi šampiona.

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