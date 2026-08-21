IZ PREMIJER LIGE U SERIJU A: Čelsijev fudbaler odlazi na pozajmicu u Napoli!
Velika očekivanja pratila su dolazak Benoe Badijašila u Čelsi početkom 2023. godine, kada je stigao iz Monaka u transferu vrednom 38 miliona evra. Međutim, mladi francuski štoper nije uspeo da opravda uloženo u zapadnom Londonu.
Posle tri i po godine i strpljenja nekoliko različitih trenera, procenjeno je da je vreme za odlazak na pozajmicu, a novi klub biće Napoli. Nekadašnji fudbaler Monaka uspešno je obavio lekarske preglede i uskoro bi trebalo da se iz Rima uputi ka ozvaničenju saradnje.
Prema navodima italijanskih medija, Badijašil stiže na jednogodišnju pozajmicu vrednu tri miliona evra, uz opciju otkupa ugovora po završetku sezone.
O tome koliko je njegova karijera stagnirala u Čelsiju govori i podatak da je tokom prošle sezone zabeležio svega pet nastupa u Premijer ligi i četiri u Ligi šampiona.
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