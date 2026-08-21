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Pobeda Hetafea nad Partizanom (3:1) u prvom meču plej-ofa za Ligu konferencija privukla je veliku pažnju vodećih sportskih listova u Španiji. Tamošnji mediji u prvi plan ističu karakter tima Hosea Bordalasa, ali istovremeno upozoravaju na izazov koji ih očekuje u revanšu.

Madridski AS meč na stadionu "Koliseum" opisuje kao pravu "rolerkoster završnicu". List naglašava da je Hetafe od starta ušao napadački s namerom da sve reši već u prvom susretu. Rani pogodak turskog internacionalca Enesa Unala dao je vetar u leđa domaćinu, ali se Partizan pokazao kao izuzetno nezgodan rival - iz prve prave prilike izjednačio je preko Dembe Seka.

1/13 Vidi galeriju Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

Ipak, u samoj završnici meča Andres Garsija i Džohan Mohika prelomili su duel i doneli Hetafeu veliku prednost.

"Hetafe ponovo živi svoju evropsku bajku. Prednost od dva gola daje mirnoću, ali najteži deo posla tek sledi - revanš se igra u Srbiji i obećava da će biti pravi pakao", ističe AS.

Sa druge strane, vodeći sportski list Marka fokusira se na strpljenje španskog predstavnika. Ističe se da je Hetafe slomio otpor rivala zahvaljujući dužoj klupi i snažnom pritisku u finišu, ali se podvlači da u taboru Madriđana niko ne smatra da je prolazak obezbeđen.

Zaključak španskih novinara je jasan - Hetafe u Beograd putuje sa kapitalnih 3:1, ali je svima dobro poznato kakva atmosfera čeka ekipu na stadionu Partizana narednog četvrtka.

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