Prema navodima holandskih i italijanskih medija, Lacio će za same pozajmice uplatiti tri miliona evra. Ukoliko Lacio na leto odluči da zadrži Šutala, amsterdamskom klubu pripašće dodatnih 7,5 miliona evra. Uz fiksni iznos otkupa, dogovor obuhvata i određene bonuse, kao i 10 odsto od narednog transfera, pa će na hrvatskom štoperu biti zadatak da opravda očekivanja i ubedi upravu rimskog kluba da ga u potpunosti otkupi.