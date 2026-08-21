HRVAT STIŽE U SERIJU A! Josip Šutalo napušta Ajaks, evo gde će igrati kao pozajmljen fudbaler!
Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo naredne sezone nosiće dres Lacija. Nekadašnji defanzivac zagrebačkog Dinama stiže u Rim na jednogodišnju pozajmicu iz Ajaksa, uz opciju potpunog otkupa ugovora po završetku sezone.
Prema navodima holandskih i italijanskih medija, Lacio će za same pozajmice uplatiti tri miliona evra. Ukoliko Lacio na leto odluči da zadrži Šutala, amsterdamskom klubu pripašće dodatnih 7,5 miliona evra. Uz fiksni iznos otkupa, dogovor obuhvata i određene bonuse, kao i 10 odsto od narednog transfera, pa će na hrvatskom štoperu biti zadatak da opravda očekivanja i ubedi upravu rimskog kluba da ga u potpunosti otkupi.
Šutalo je u Ajaks stigao pre tri godine u transferu vrednom 20,5 miliona evra i zabeležio je značajnu minutažu u redovima holandskog giganta. Ipak, sam finiš njegovog boravka u Amsterdamu obeležila je teža povreda, zbog koje je propustio pripremni period za novu sezonu.
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