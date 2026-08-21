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Mnogima je poznato da se radi o košarkaškom podkasu, ali kako je četvrtak bio specifičan dan. Ova epizoda je emitovana uživo nakon pobede reprezentacije Srbije protiv Francuske i naravno to je bio fokus.

Međutim, u isto vreme kada i košarkaška utakmica je počela fudbalska na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda je pobedila Viktoriju Plzenj rezultatom 3:0, a sat vremena kasnije je počela utakmica Hetafe - Partizan.

1/13 Vidi galeriju Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

Luka Spasovski je u jednom trenutku želeo da kaže da su svi rezultati bili dobri, mislio je da je Partizanova utakmica završena rezultatom 1:1, ali crno-beli su primili dva gola u samoj završnici.

"Partizan, ako se ne varam, 1:1, a to je dobar rezultat. Zvezda je pobedila 3:0, tako da, sve u svemu... samo da vidim Partizan...", rekao je Luka dok je proveravao kojim je rezultatom završena utakmica.

A, onda...

"3:1 za Hetafe?! Kako, bre, 3:1 za Hetafe, bilo je 1:1 kad sam krenuo da pričam neku priču, a sve vreme razmišljam o Partizanu... 3:1 za Hetafe sa igračem manje. Neverovatno je***e!", poručio je voditelj podkasta.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Kurir sport/Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Bonus video: