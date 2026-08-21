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Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo napravio je novi povratak profesionalnom fudbalu u 46. godinii zvanično potpisao za Ravenu, člana italijanske Serije C.

O osvajaču "Zlatne lopte" iz 2005. godine i svetskom šampionu sa Brazilom iz 2002. godine, italijanski klub je priredio svečano predstavljanje. Ronaldinjo je tom prilikom poručio da želi da pomogne timu, ali i da se nada jubileju – svom 300. golu u karijeri.

"Želim da inspirišem i oduševim ostale fudbalere kako bismo imali spektakularnu sezonu i, ako je moguće, pobeđivali. Zbog toga sam došao ovde", izjavio je Ronaldinjo na italijanskom jeziku tokom promocije.

1/5 Vidi galeriju Ronaldinjo Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia

Iako je poslednji zvanični meč odigrao još 2015. godine u dresu Fluminensea, nekadašnji najbolji igrač sveta ističe da je spreman za izazove.

"Da li ćete me videti na terenu? Ne znam, samo trener to zna. U formi sam i sanjam da postignem svoj 300. gol. Ako se to dogodi, biće još bolje, zar ne?"

Prijateljske veze i marketinški potez

Nekadašnji as Barselone i Milana naglasio je da je u Ravenu stigao pre svega zbog bliskih odnosa sa ljudima iz kluba.

"Veoma sam srećan što sam ovde sa svojim prijateljima, ali sačekaćemo i videti kako će stvari funkcionisati sa ekipom. Došao sam zbog prijateljstva koje imamo i to je sve. Videćemo kako će ekipi ići. Ovde sam da pomognem."

Brazilac je tokom dneva doputovao na aerodrom u Forliju (regija Emilija-Romanja), gde je odmah uzeo učešće u klupskim aktivnostima povodom početka nove sezone.

Njegov angažman prvenstveno predstavlja deo komercijalne strategije Ravene sa ciljem da poveća međunarodnu vidljivost i ojača brend. Ipak, planirano je da Ronaldinjo tokom sezone odigra bar jednu zvaničnu utakmicu.

"Neka magija počne!"

Klub još uvek nije zvanično objavio kada bi Brazilac mogao da debituje.

Podsećamo, Ronaldinjo je povratak na teren najavio još u junu, kada je obelodanjeno da će obući dres italijanskog trećeligaša.

"Fudbal je za mene uvek bio radost i uzbuđen sam što ću taj duh doneti u Ravenu. Neka magija počne!", rekao je tada slavni fudbaler.

Ključnu ulogu u ovom transferu odigralo je njegovo prijateljstvo sa predsednikom kluba Ignacijom Ćipranijem, italijanskim biznismenom i članom poznate ugostiteljske porodice Cipriani.

Sada ostaje da se vidi hoće li jedan od najvećih mađioničara u istoriji fudbala ponovo istrčati na teren i uspeti da stigne do jubilarnog 300. pogotka u karijeri.

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