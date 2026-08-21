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Hetafe je u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije uspeo da dođe do pobede golovima u završnici iako je imao igrača manje od 68. minuta.

Partizan definitivno ima za čime žali pošto je do 87. minuta imao rezultat 1:1, nakon čega je primio dva gola.

1/13 Vidi galeriju Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

Bordalas je posle utakmice upitan o čemu je razmišljao kada je njegov igrač dobio drugi žuti karton.

"U tom trenutku sam video vrlo komplikovanu situaciju, jer smo ostali bez igrača na terenu. Ali, i to je deo fudbala. Bilo je teško za nas, a oni su bili bolji u tim momentima. Ali uvek sam verovao da možemo da dođemo do pobede. Srećom, to se i desilo", rekao je Bordalas.

Ne sumnja u to da li će njegovom timu biti teško u revanšu.

"Biće nam jako teško u revanšu u Beogradu, jer Partizan ima veliku podršku navijača. Očekujem komplikovanu utakmicu, Partizan kod kuće je jako opasan i zato mislim da će nam biti jako teško", poručio je trener Hetafea.

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