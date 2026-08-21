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Trener Crvene zvezde Albert Rijera originalnim govorm obratio se fudbalerima posle pobede nad Viktorijom iz Plzenja - 3:0.

Crveno-beli su ubedljivo slavili i tako stekli ozbiljan kapital pred gostovanje u Češkoj, narednog četvrtka u drugom meču plej-ofa za Ligu Evrope.

Albert Rijera na utakmici Crvene zvezde i Viktorije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Srećan igrač je zver

Albert Rijera izvukao je ono najbolje iz igrača Crvene zvezde, i to samo posle četiri održana treninga. Posle pobede ušao je svlačionicu i govorom "zapalio" igrače.

- Nisam navikao da budem u svlačionici, ovo je prostor igrača. Vi ste glavni, u redu? Ja sam ovde da vam pomognem, da vam olakšam život. Što se tiče utakmice, jer sutra nije dan za izveštaj. Izveštaj je uvek dva dana kasnije U redu, ali ćemo razgovarati zbog rezultata zaslužili ste nakon razočaranja, ali zaslužili ste i da budete srećni jer... igrač koji je srećan, to je zver, igrač u lošem raspoloženju, igrač koji nije, to je drugačije, okej? Verujte mi, ovo je najvažnije. Igrač koji ima vaš talenat, vatru, sve što želite, šut, dribling, to je vaše. Ali sa raspoloženjem, sa ovom energijom sa kojom igrate - rekao je Rijera.

Samo vera

Svestan je Španac da ekipa ima potencijal i da ga čeka krvavi rad.

- Samo želim da kažem jednu stvar. Čestitam na rezultatu, ali smo i dalje daleko od tima koji želimo. Vera. Ovaj tim će biti čudovište. Kad budemo 100% spremni, sa konceptom koji pratimo, bićemo čudovišta.

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U Plzenju kao da je 0:0

Balkanski mentalitet ne sme da bude u glavama igrača Crvene zvezde.

- I još jedna stvar koju želim da kažem, 0:0. Sledeće nedelje idemo tamo. Nikad se neću pripremati za utakmicu, čekajući. Ne znam kako da se pripremim. Žao mi je, ali ne znam. Tako da ćemo ići tamo sa 0:0 i igraćemo na isti način. Da postignemo prvi gol, posle prvog gola drugi, posle drugog treći. To je to. I ne zaboravite šta sam od vas tražio na poluvremenu. Moj tim kad je umoran, vi ste umorni, želite da se odmorite sa loptom, a ne da se povlačite. Moj tim se ne povlači, moj tim ima karakter da se brani napadajući. Vi ste umorni, govorim vam, uzmite loptu, dodajte i naterajte protivnika da trči. Evo ova dva pravila. Za ostalo... Taj aplauz je za vas. Bravo - poručio je Albert Rijera.