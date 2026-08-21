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Koliko je Crvena zvezda dobila sa Albertom Rijerom? Posle samo sedam dana i ogromnog šoka izazvanim ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Na prvi pogled mnogo! Ali, kako sam Španac juče na konferenciji reče, ima tu mnogo fantastičnih igrača i materijala za još veće domete.

Albert Rijera ne krije emocije Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Sa obe noge na zemlji

Nema euforije kod Alberta Rijere, uprkos velikoj i ubedljivoj pobedi od 3:0 nad čvrstom ekipom Viktorije iz Plzenja, koja je Crvenoj zvezdi otvorila vrata grupne faze Lige Evrope. Španski fudbalski stručnjak bio je miran i staložen, iako je velika euforija vladala mneđu navijačima Crvene zvezde. Potpuno druga slika u odnosu na pre sedam dana, kada su spuštenih glava u gunđajući napuštali popularnu Marakanu.

Na pitanje Kurira, da li ima neku magiju, s obzirom da je za samo četiri dana uspeo da promeni mentalitet grupe i od razbijene i gubitničke ekipe, napravi tim ratnika i pobednika, Albert Rijera je rekao da nema čarobni štapić. Da je sve u pristupu utakmici i motivaciji igrača, koji ruku na srce imaju kvalitet.

Mohamed Čam na utakmici Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Čam sve objasnio

Možda je Mohamed Čam, jedan od najkreativnijih fudbalera Crvene zvezde najbolje objasnio šta je to Albert Rijera doneo u svlačionicu, u direktnom kontaktu sa igračima:

- Od trenutka kada je trener došao, osetili smo potpuno drugačije vibracije i novi stil igre. Ovo je kao nova era, nova energija u timu. Znali smo da moramo dati sve od sebe. Osećam da nam je na prethodnim utakmicama malo nedostajalo samopouzdanja, ali od prvog sekunda kada je došao, rekao nam je: "Momci, morate da verujete u sebe, imamo toliko kvalitetnih igrača". Mislim da smo to danas i pokazali. Zato smo pobedili 3:0, a mogli smo da damo i više golova.

1/78 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Kurir

Drugačiji tip trenera

- Trenirali smo sa njim tek tri dana, dobili smo mnogo informacija, ali već se oseća da je ovo sistem u kom možemo da igramo protiv bilo kog tima na svetu i da dominiramo. On čini da se osećamo posebno. To je drugačiji profil trenera, teško je objasniti nekome ko nije u svlačionici. Svakom igraču daje samopouzdanje i osećaj da može da leti. Za prvi meč smo pokazali mnogo, a ovo je tek početak.

- Mnogo sam srećan jer mi je dao energiju za kojom sam tragao godinama. Konačno sam je ponovo osetio, tako da sam presrećan što sam u Zvezdi.

Rade Krunić na utakmici Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Želi 22 različita igrača

A, kako Crvena zvezda može da izgleda u budućnosti. Sigurno još bolje, nego što je bila protiv Viktorije. Video je Albert Rijera određene pukotine u odbrani, i sigurno je da će nastojati da sve nedostatke sanira do naredne utakmice. U nedelju crveno-beli igraju na stadionu "Rajko Mitić" protiv Čukaričkog od 19.00 časova, biće to prilika za šansu mnogima koji nisu igrali protiv Viktorije.

Mnogo važnu stvar rekao je Albert Rijera pred kraj konferencije posle utakmice sa Viktorijom. Poručio je da je prezadovoljan igračkim kadrom, da ima fantastične fudbalere. Ali... Ključna rečenica je tek usledila. Španski trener iskreno je poručio da želi 22 fudbalera različitih karakteristika, te da mu nisu potrebna dva ista igrača na jednoj poziciji. Otkrio je da želi da kombinuje, da ima igrače koji su spremni da odgovore svakom protivniku. A, to znači da će do kraja prelaznog roka biti odlazaka i dolazaka. Zasmejao je novinare rečima da želi da bude "kuvar" i da bira "sastojke" za svoju tim.

Mirko Ivanić slavi gol za Crvenu zvezdu protiv Viktorije iz Plzenja Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Izvukao najbolje iz svih igrača

Ono što izgleda Rijeru odvaja od trenera koji su radili u srpskom fudbalu, jeste nešto ležerniji pristup, jer je sam rekao da nije problem ako igrač pogreši. Problem je ako on ne vidi reakciju na tu grešku, odnosno nezalaganje da se greška ispravi. I deluje da je to više nego ispravan pristup. Kako sam reče, nije stvar u tome da on mlati rukama posle greške svojih igrača, jer ljudski je grešiti. I to je pedagoški, ali i psihološki dobro za ekipu.

Rijera je još više unapredio igru Radeta Krunića, iako se znalo odranije da je nekadašnji igrač Milana taktički i tehnički najpismeniji fudbaler na Marakani. Pronašao je Španac žicu Timiju Maksu Elšniku, pa je bilo milina gledati ga kako zatvara prostor i deli lopte. Isto se može reći za Marka Arnautovića koji je trčao kao nikada do sada, ili Miloša Veljkovića koji se ponašao kao pravi komandant odbrane. Seol je imao teške zadatke, a rešavo ih je bez greške, kao i Derik Lukasen, koji je čas bio štoper, čas desni bek.

Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Viktorije iz Plzenja Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Kostov mora bolje

Vasilije Kostov bio je jedini fudbaler koji se nije snašao na terenu protiv Viktorije. Grešio je mnogo, pasovi su mu bili netačni. Ali, taj mladić ima veliki potencijal. Zna to i Rijera, pa mu nijednom nije zamerio na greškama. Mlad je, ne treba ga kritikovati i psihički ubijati. Treba izdržati silne medijske priče o "milionima i kamionima" kojima je mladi Kostov svedok unazad godinu dana. Treba ostati hladne glave posle priče da vrediš 20 miliona evra! Nije šala. Svestan je toga i Rijera.

Mirko Ivanić je posebna priča. Tehnički potkovan i kreativan fudbaler uživao je u svakom minutu na terenu. Dao je dva gola posle dve prelepe asistencije Elšnika. A, Džej Enem. Za svega 20 minuta na njemu je napravljen penal, plus dva žuta kartona. Neverovatno je blago Zvezde ovaj korpulentni Holanđanin. Aleksandar Katai jeste veteran, ali kad on uđe u igru, stvarno širi magiju. Nije se vukao po terenu, trčao je kao navijen, čak bio u ozbiljnim defanzivnim zadacima na levoj strani terena. Ma, milina za videti.

Albert Rijera u razgovoru sa fudbalerima Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Napadače menja napadačima

I na kraju, ono što možda najbolje opisuje lik i delo Alberta Rijere. Kod 2:0, Španac ne izvodi napadače i ne zaključava utakmicu. U 72. minutu umesto Mirka Ivanića i Marka Arnautovića u igru je uveo Džeja Enema i Aleksandra Kataija. Zašto? Pa, zato da bi održao isti intenzitet igre, da bi još više napao poslednju liniju Viktorije koja se pokazala kao porozna i nesigurna. To je ono što Zvezdina publika voli i što podržava. I ta hrabrost i proračunatost, a što ne reći i Rijerino fudbalsko znanje, donelo je rezultat. Zvezda je iz opravdanog penala stigla do 3:0 i ozbiljnog kapitala za revanš.

A, u revanšu, kako Albert Rijera reče, ne sme biti euforije, niti onog našeg poznatog mentaliteta - lako ćemo, završili smo posao u prvoj utakmici. Španac je rekao da će u Plzenju njegovi momci igrati kao da je u Beogradu bilo 0:0. Hajde, onda, da i to vidimo.