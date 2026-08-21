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Ovu informaciju su preneli britanski mediji.

Transfer je vredan 75 miliona funti, uz dodatnih 10 miliona funti koliko bi bilo isplaćeno kroz bonuse, preneo je "BBC".

Brazilski 22-godišnji krilni igrač će obaviti lekarske preglede pre nego što potpiše višegodišnji ugovor sa londonskim klubom.

Totenhem je prošlog leta pokušao da dovede Savinja, koji je tada odlučio da ostane ne Etihadu, ali je prošle sezone u samo sedam utakmica u Premijer ligi bio starter u klubu u koji je 2024. godine došao iz Troa.

1/4 Vidi galeriju Savinjo u dresu Mančester sitija Foto: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Totenhem je ovog leta doveo Mateuša Fernandeša iz Vest Hema i Sandra Tonalija iz Njukasla za 185 miliona funti.

Trener Roberto de Zerbi želi da pojača napad, nakon što je ekipa prošle sezone postigla 48 golova u 38 utakmica u Premijer ligi i u poslednjem kolu izborila opstanak.

"BBC" je preneo i da napreduju pregovori Totenhema i Sitija za Omara Marmuša, koji takođe prošle sezone nije imao veliku minutažu.

Marmuš je prošle godine došao u Siti iz Ajntrahta iz Frankfurta, a prošle sezone postigao je osam golova u 36 utakmica u svim takmičenjima.

Novu sezonu u Premijer ligi Totenhem će početi u subotu na gostujućem terenu protiv Brentforda.

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