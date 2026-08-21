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Crveno-beli su rezultatom 3:0 pobedili češki tim u prvoj utakmici dvomeča plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope.

Bila je ovo prva utakmica koju je sa klupe vodio Albert Rijera.

Nakon što je odigrao dve cele utakmice protiv Larna, Veljković nije dobio ni minut protiv Hapoela iz Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Ne želimo da gledamo unazad. Nije ni sada vreme za zaključke, imamo još jednu tešku utakmicu tamo. Što se mene tiče, naravno da sam želeo da igram te utakmice, svi to žele. Bitne utakmice, zbog toga sam i došao. Ali, nisam ja bitan. Ni Marko, ni Rade... Bitan je klub, ovo je Crvena zvezda i ako imaš makar pet minuta, moraš da daš sto posto. Mislim da smo ovde svi profesionalci i tako se ponašamo", rekao je Miloš Veljković.

Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić

Iskusni defanzivac je poručio da mu se dopao način na koji je Zvezda igrala

"Mislim da meni odgovara ovaj stil fudbala, sa loptom, hoćemo da igramo unapred. Teško je bilo na početku, išli su jedan na jedan i bilo je teško da se igra, posle smo malo promenili formaciju, pronašli višak prostora. Odlično smo to odradili s obzirom na to da smo imali samo tri, četiri dana zajedničkog rada. Teško je bilo da pohvatamo sve, ali smo dosta toga uradili što je trener tražio od nas".

Revanš će biti odigran u Češkoj sledećeg četvrtka.

"Teško je da se sada zaključuje. Kad dobiješ utakmicu misliš da je sve super, ali ja mislim da možemo još dosta bolje, još neki gol da damo, pozadi još manje šansi da im dozvolimo. Imali smo malo i sreće, ali sve u svemu zaslužilo smo pobedu i zadovoljni smo", zaključio je Veljković.

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Mirko Ivanić gol na Crvena zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport/Screenshot