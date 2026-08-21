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Trener Bajerna Vensan Kompani rekao je da Džamal Musijala neće igrati u subotu protiv Borusije iz Dortmunda u Supekupu Nemačke i dodao da je promena u lečenju mladog fudbalera izazvala neželjene efekte.

"Napravio je malu promenu u svom lečenju, što je izazvalo neke neželjene efekte. Sasvim je normalno menjati plan lečenja. Sad želimo da se stvari vrate na staro. Ovo je prvi put da je ovo objavljeno, tako da razumem da ima mnogo pitanja", rekao je Kompani.

1/5 Vidi galeriju Džamal Musijala se opet srušio na teren Foto: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia

Musijala je dva puta pao u nesvest na utakmicama, prošle subote i u utorak, ali je saopštio da nema razloga za zabrinutost. Uprkos tome, trener Kompani neće računati na njega u meču protiv Borusije, ali nije saopštio da li će uskoro vratiti Musijalu u tim. Bundesliga startuje sledećeg petka, kad Bajern dočekuje Štutgart.

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