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Barselona je postigla dogovor sa Lautarom Martinezom oko potencijalnog prelaska iz Intera, objavio je španski "El Chiringuito".

Prema pisanju ovog medija, katalonski gigant u potpunosti se usaglasio sa agentom argentinskog napadača, Alehandrom Kamanjom. Ipak, ključni korak tek sledi - pregovori sa Interom. Barselona se okrenula Lautaru nakon što nije uspela da ostvari transfer njegovog sunarodnika Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida.

1/6 Vidi galeriju Lautaro Martinez Foto: EPA/Filip Singer, /IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA-EFE/FILIP SINGER

Sa druge strane, informacije iz Italije donose sasvim drugačiju perspektivu. Brojni izvori, uključujući i Fabricija Romana, ističu da Barselona još uvek nije uputila zvaničnu ponudu niti kontaktirala Inter. Italijanski klub nema nameru da se odrekne svog kapitena i ključnog igrača, naročito u trenutku kada je do kraja letnjeg prelaznog roka ostalo manje od deset dana.

Ni sam Martinez do sada nije davao signale da želi odlazak iz Milana.

"Ovo je moj drugi dom. Zaista mogu da kažem da sam srećan i imam dugoročan ugovor. Razmišljam samo o Interu. Moja porodica je srećna u Milanu i nemam razlog da idem negde drugde. Srećan sam što sam kapiten ovog tima", izjavio je Argentinac u maju.