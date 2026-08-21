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Nova velika prodaja u Ljutice Bogdana. 

Kako prenose brazilski mediji, Bruno Duarte nalazi se na meti Vaska de Game, koja je već poslala konkretnu ponudu na adresu kluba iz Ljutice Bogdana.

Prema informacijama brazilskog „Globa“, Vasko de Gama spremna je da za usluge Zvezdinog napadača izdvoji 1.500.000 evra.

Duarte je navodno jedan od prioriteta brazilskog velikana, koji je u problemu zbog ograničenog broja stranaca u timu i želi da dodatno ojača ekipu domaćim igračem. Upravo zato bi fudbaler Crvene zvezde mogao da dobije priliku za povratak u domovinu.

Bruno Duarte Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic

Cela priča dobija dodatnu težinu nakon što je Zvezda postigla dogovor sa Bambom Dijengom i jasno je da će konkurencija u ofanzivnom delu tima biti još jača.

Dobar potez - Rijera ima opcije

Albert Rijera već na raspolaganju ima veliki broj igrača, a u Ljutice Bogdana očigledno sledi i „čišćenje“ rostera.

Zvezdi savršeno odgovara prodaje Duartea i nema sumnje da će ceo posao biti realizovan na obostrano zadovoljstvo. Naravno, uslov je da ponuda bude adekvatna apetitima Crvene zvezde.

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