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Crvena zvezda nastavlja da traži pojačanja za budućnost! Novo ime na radaru srpskog šampiona je Je Gon Kim, talentovani ofanzivni vezista korejskog Čonbuka. Transfer je dogovoren, obeštećenje i lični uslovi igrača.

Momak rođen 2008. godine već duže vreme nalazi se na meti sportskog sektora crveno-belih i tehničkog direktora Marka Marina prenosi Mozzart sport. U Zvezdi veruju da je reč o jednom od najtalentovanijih mladih fudbalera Azije i igraču koji bi mogao da se uklopi u sistem Alberta Rijere.

Kim je primarno „desetka“, ali može da igra i na poziciji desnog krila. Za prvi tim Čonbuka do sada je odigrao devet utakmica i postigao jedan gol.

Zalog za budućnost

Iako nema bogat CV kao neka druga imena koja se pominju u vezi sa Marakanom, u Zvezdi u njegovom dolasku vide veliki potencijal, kako na terenu, tako i kada je u pitanju mogući finansijski benefit u budućnosti.

Crveno-beli već imaju odlična iskustva sa fudbalerima iz Južne Koreje, pre svega In Bom Hvanom, ali i Seolom, pa bi Je Gon Kim mogao da postane novi Korejac u crveno-belom dresu.