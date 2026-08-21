TRANSFER BOMBA ZVEZDE! Stiže klinac iz Azije: Pažljivo skautiran, ogroman potencijal... Potvrđen dolazak!
Crvena zvezda nastavlja da traži pojačanja za budućnost! Novo ime na radaru srpskog šampiona je Je Gon Kim, talentovani ofanzivni vezista korejskog Čonbuka. Transfer je dogovoren, obeštećenje i lični uslovi igrača.
Momak rođen 2008. godine već duže vreme nalazi se na meti sportskog sektora crveno-belih i tehničkog direktora Marka Marina prenosi Mozzart sport. U Zvezdi veruju da je reč o jednom od najtalentovanijih mladih fudbalera Azije i igraču koji bi mogao da se uklopi u sistem Alberta Rijere.
Kim je primarno „desetka“, ali može da igra i na poziciji desnog krila. Za prvi tim Čonbuka do sada je odigrao devet utakmica i postigao jedan gol.
Zalog za budućnost
Iako nema bogat CV kao neka druga imena koja se pominju u vezi sa Marakanom, u Zvezdi u njegovom dolasku vide veliki potencijal, kako na terenu, tako i kada je u pitanju mogući finansijski benefit u budućnosti.
Crveno-beli već imaju odlična iskustva sa fudbalerima iz Južne Koreje, pre svega In Bom Hvanom, ali i Seolom, pa bi Je Gon Kim mogao da postane novi Korejac u crveno-belom dresu.