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Ako je gol koji je Če Adams postigao na utakmici Torino - Milan u prvom kolu Serije A kandidat za gol sezone, šta reći za ono što je uradio Dominik Balard?

Fudbaler Bristol sitija je na gostovanju Birmingemu postigao gol koji ne vredi prepričavati.

Najbolje je da sami pogledate šta je uradio.

1/5 Vidi galeriju Gol Dominika Balarda petom u Čempionšipu Foto: Printscreen

Tvajn je u 33. minutu postigao vodeći gol za Bristol, a Tikl je u 42. postigao autogol, pa je na kraju poluvremena rezultat bio 1:1. Balard je ušao u igru u 65. minutu, a u 85. je napravio čudo za TV špice.

Konačni rezultat je postavio Grej sa bele tačke u 95. minutu.

Pogledajte neverovatan gol Dominika Balarda:

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