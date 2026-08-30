Slušaj vest

Lopta kojom je legendarni Argentinac, Dijego Armando Maradona, postigao čuveni gol "Božijom rukom“" protiv Engleske na Mundijalu 1986. godine prodata je na aukciji za čak 3,35 miliona dolara, odnosno oko 2,8 miliona evra.

Reč je o lopti "Adidas Azteca", korišćenoj u četvrtfinalnom duelu Argentine i Engleske u Meksiko Sitiju, jednom od najkontroverznijih mečeva u istoriji Svetskog prvenstva.

Aukcijska kuća „Heritidž aukšns“ prethodno je procenila da bi mogla da dostigne cenu od najmanje 10 miliona dolara, ali je konačna cifra ipak bila znatno niža.

Lopta koja je promenila fudbalsku istoriju

Bio je 22. jun 1986. godine kada su Argentina i Engleska izašle na teren stadiona „Asteka“ u Meksiko Sitiju. Meč je nosio ogromnu težinu i zbog političkih tenzija između dve zemlje posle Foklandskog rata, ali je ono što se dogodilo na terenu ovaj susret zauvek učinilo besmrtnim.

U 51. minutu Maradona je krenuo na visoku loptu zajedno sa engleskim golmanom Piterom Šiltonom. Argentinac je bio mnogo niži od čuvara mreže, ali je uspeo da prvi dođe do lopte rukom.

Sudija Ali Bin Naser nije video prekršaj i pokazao je na centar.

Argentina je povela, a svet je dobio jedan od najpoznatijih spornih golova svih vremena.

Maradona je kasnije čuvenu akciju opisao rečenicom koja je zauvek ostala deo fudbalske istorije - da je gol postignut „malo Maradoninom glavom, a malo Božijom rukom“.

A onda je usledio "gol veka"

Neverovatno, ali samo četiri minuta kasnije ista lopta ponovo je bila u centru pažnje.

Ovoga puta nije bilo nikakve dileme.

Maradona je krenuo gotovo sa svoje polovine, prošao nekoliko engleskih fudbalera, zaobišao i Šiltona, a zatim poslao loptu u mrežu za jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala.

Taj pogodak je kasnije u FIFA anketi proglašen „golom veka“.

Tako je jedna jedina lopta učestvovala u dva gola koji su postali simbol Maradonine karijere – prvom, kontroverznom, i drugom, genijalnom.

Čuvala je tajnu četiri decenije

Lopta je nakon utakmice ostala u rukama čoveka koji je postao deo njene istorije - tuniskog sudije Alija Bin Nasera.

On je bio arbitar koji nije dosudio Maradoninu igru rukom, a godinama kasnije objasnio je da jednostavno nije imao dobar ugao da vidi šta se dogodilo. Prema njegovom objašnjenju, pogledao je pomoćnog sudiju, koji je krenuo ka centru i tako potvrdio da pogodak treba da bude priznat.

Bin Naser je decenijama čuvao loptu, a zatim odlučio da je proda. Prva velika aukcija održana je 2022. godine, kada je lopta prodata za 2,37 miliona dolara.

Međutim, priča se tu nije završila.

Drugi pokušaj nije uspeo, sada je stigla nova milionska cifra

Lopta se 2023. ponovo našla na aukciji, ali tada nije pronašla kupca po željenoj ceni. Najviša ponuda dostigla je oko 2,04 miliona dolara, ali nije ispunila uslov prodavca.

Sada je, međutim, konačno pronašla novog vlasnika.

Na aukciji u Dalasu, koju je organizovala kuća „Heritidž aukšns“, „Adidas Azteca“ prodata je za 3,35 miliona dolara. Time je predmet koji je bio direktni svedok jednog od najkontroverznijih trenutaka Mundijala ponovo promenio vlasnika.

Ipak, cena je ostala ispod očekivanja organizatora. Pre aukcije postojale su procene da bi lopta mogla da dostigne čak 10 miliona dolara, što bi je svrstalo među najskuplje sportske predmete ikada prodate.

Maradonin dres vredeo mnogo više

Zanimljivo je da je još jedan predmet iz istog meča već dostigao mnogo veću cenu.

Dres koji je Maradona nosio protiv Engleske prodat je 2022. godine za skoro 9,3 miliona dolara, odnosno više od tri puta skuplje od lopte.

1/6 Vidi galeriju "Božja ruka" i gol veka! Foto: - / imago sportfotodienst / Profimedia, via www.imago-images.de / imago sportfotodienst / Profimedia

Ali vrednost ove lopte nije samo u materijalu od kojeg je napravljena.

Ona je bila na terenu kada je Maradona prevario čitavu Englesku, kada je postigao gol koji je promenio tok utakmice, ali i kada je nekoliko minuta kasnije izveo potez koji je FIFA kasnije proglasila najboljim golom u istoriji Mundijala.

Zato je "Adidas Azteca" mnogo više od fudbalske lopte. Ona je jedan od retkih predmeta koji u sebi čuva dva potpuno različita lica Maradone - kontroverzu „Božije ruke“ i genijalnost „gola veka“. A sada je neko za taj deo fudbalske istorije platio gotovo tri miliona evra.