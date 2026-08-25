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Početkom leta iz Humske su stizale informacije o interesovanju Partizana za Terema Mofija, ali je već tada bilo jasno da bi realizacija posla bila izuzetno zahtevna.

Crno-beli su želeli da snažnog nigerijskog centarfora dovedu na pozajmicu, ali je Mofi na kraju izabrao potpuno drugačiji put. Umesto dolaska u Beograd, napadač je karijeru nastavio u Nemačkoj, gde je potpisao za Hamburger.

Nemački klub je za njegov transfer izdvojio 2.000.000 evra, čime je definitivno stavljen tačku na priču o potencijalnom dolasku Mofija u Humsku.

Radi se o fudbaleru čiji je potencijal svojevremeno prepoznao francuski Nica, koja je za njegov angažman od Lorijena platila čak 22.500.000 evra. Ipak, Mofi se u Francuskoj nije potpuno nametnuo, pa je u prethodnom periodu pokušavao da se vrati u prepoznatljivu formu.

Prolećni deo prošle sezone proveo je na pozajmici u Portu, sa kojim je osvojio prvenstvo Portugala. Nigerijac je za portugalskog velikana nastupio na 15 utakmica u svim takmičenjima, uz učinak od dva gola i jedne asistencije.

Hamburger je sada odlučio da mu pruži novu priliku i sa Mofijem potpisao ugovor do leta 2029. godine.

Tako je Partizan ostao bez jednog od napadača koje je želeo da dovede ovog leta, dok će Mofi pokušati da u Bundesligi oživi karijeru i opravda poverenje nemačkog kluba.

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