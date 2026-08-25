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Haos u Partizanu dostiže vrhunac pred revanš sa Hetafeom, a u jeku velike krize oglasio se i Rasim Ljajić.

Prvi čovek crno-belih otvoreno je govorio o teškoj situaciji u klubu, ostavkama rukovodstva i trenera Saše Ilića, finansijama i onome što Partizan čeka posle revanša sa Hetafeom.

Poraz od Mladosti iz Lučana rezultatom 3:1 bio je kap koja je prelila čašu. Umesto da se čeka ishod evropskog revanša, kako je ranije bilo planirano, rukovodstvo Partizana odlučilo je da posle utakmice sa Hetafeom napusti klub, bez obzira na rezultat.

Saša Ilić je takođe podneo ostavku, ali će, na molbu rukovodstva, ostati uz ekipu do revanša sa španskim klubom.

1/11 Vidi galeriju Rasim Ljajić Foto: Starsport, @starsport

Upravo o svemu tome Ljajić je govorio za BBC, gde nije bežao od odgovornosti i jasno stavio do znanja da u Partizanu više nema prostora za skrivanje iza drugih.

"Mora taj princip odgovornosti jednom zauvek da se uspostavi. Ne želimo da se krijemo iza bilo koga, da sve svaljujemo na igrače, stručni štab, ovog, onog. Napravili smo ogroman iskorak u stabilizaciji kluba, ali u fudbalu i sportu jedino merilo je rezultat na semaforu. Trenutno taj rezultat nama ne ide u prilog", rekao je Ljajić.

Ljajić o novom treneru: "Posle ćemo videti"

Jedno od pitanja koje se samo nameće jeste ko će preuzeti Partizan nakon odlaska Saše Ilića.

Ljajić, međutim, nije želeo da ulazi u konkretna imena, već je poručio da će se o tome razgovarati tek nakon revanša sa Hetafeom.

"Posle ćemo videti šta će odlučiti", kratko je odgovorio Ljajić na pitanje da li se već razmatra ko bi mogao da bude novi trener Partizana.

Fokus je trenutno potpuno na evropskom duelu, pošto crno-beli moraju da nadoknade dva gola zaostatka iz prvog susreta.

Hetafe je u Španiji slavio 3:1, i to posle neverovatne završnice u kojoj je domaćin, iako sa igračem manje, uspeo da postigne dva gola i praktično okrene dvomeč u svoju korist.

Ljajić ipak veruje da još nije sve gotovo.

"Nije sve izgubljeno"

Iako je situacija izuzetno teška, prvi čovek Partizana ne želi da unapred otpiše svoj tim.

"Situacija nije idealna, ali nije sve još izgubljeno protiv Hetafea", poručio je Ljajić.

Crno-bele u četvrtak očekuje revanš u Beogradu, a osim plasmana u narednu rundu, utakmica će imati i ogromnu simboliku. Posle nje bi trebalo da usledi kraj aktuelnog rukovodstva.

"Pružili smo se koliko je jorgan dug"

Ljajić je tokom razgovora posebno govorio o finansijskom aspektu krize i posledicama koje bi za Partizan moglo da ima ostajanje bez Evrope.

Evropsko takmičenje za crno-bele predstavlja mnogo više od sportskog prestiža - donosi značajne prihode, povećava vrednost igrača i otvara prostor za dalje ulaganje u ekipu.

"Bez toga je finansijski odmah teže, vrednost igrača je manja, manji su prihodi, a Evropa je i uslov da bismo mogli da razmišljamo u nekim drugim kategorijama i na većem nivou nego što smo trenutno", objasnio je Ljajić.

Posle svega, bilo je i komentara da je Partizan trebalo da se dodatno zaduži i uloži veliki novac u pojačanja kako bi imao veće šanse za uspeh.

Ljajić, međutim, smatra da takav način razmišljanja nije odgovoran.

"Sad svi kažu: bolje da ste se zadužili dodatnih 20 miliona evra, a da je bilo rezultata. Ali treba se ponašati odgovorno, kao u svojoj kući i ne trošiti ono čega nema. Ako imate novca, možete da dovedete 15 igrača i da promašite pet, a mi niti možemo da dovedemo 15, niti smemo da promašimo pet", rekao je.

A onda je slikovito opisao situaciju u kojoj se crno-beli nalaze:

„Pružili smo se koliko je jorgan dug.“

Sedam puta okvir gola, pa novi udarac

Ljajić smatra da Partizan ovog leta nije imao ni sreće na svojoj strani.

Prema njegovim rečima, crno-beli su od početka sezone čak sedam puta pogađali prečku, dok su se pojedine situacije koje su ih zadesile, kako kaže, događale jednom u deset godina.

"Malo je falilo da se okrene sreća. Pogodili smo sedam puta prečku od početka sezone. Dešavale su se stvari koje se viđaju jednom u deset godina, ali su se baš sada dogodile nama, u nevreme", rekao je Ljajić.

Ipak, svestan je da se u fudbalu na kraju sve svodi na ono što piše na semaforu. Zato Partizan sada ima još samo jedan zadatak - da pred svojim navijačima pokuša da nadoknadi 1:3 protiv Hetafea i spase evropsku sezonu.

1/13 Vidi galeriju Hetafe Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Screenshot / TV Arena sport

A kada poslednji put bude sviran kraj, bez obzira na ishod, u Humskoj će početi novo poglavlje. Ljajić je potvrdio - velike promene u Partizanu su neizbežne.