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Ivica Iliev bio je gost četvrte epizode podkasta Kurira "1 na 1". Legendarni as pričao je potpuno otvoreno na brojne teme: kako životne, tako i fudbalske, uz nezaobilazan osvrt na bogatu karijeru...

Posebno je interesantno bilo čuti priču sa početka karijere...

- Sem tog noćnog provoda koji i dan danas volim - bio sam običan momak iz kraja. Što se budala tiče - atipičan. U karatinu bih gledao "national geographic", "history", "animal planet", govorio je Ivica.

U moru utakmica gde je blistao, kada bi se desio poraz ekipe - znalo se: stan i nema izlaska.

- Ne može igrač Partizana posle nekog poraza da bilo gde izlazi... Ja sam toliko dogovorenih provoda, svadbi, krštenja - propustio. Nismo mogli sebi da dozvolimo da izađemo, ako nismo pobeđivali.

Danas toga nema...

- Ili smo mi bili ludi ili su ovi danas ludi, nema drugog - uz osmeh je zaključio Iliev.

Premijeru četvrte epizode podkasta Kurira "1 na 1" sa Ivicom Ilijevom možete pratiti u sredu od 20 časova na YouTube kanalu Kurira.

Ivica Iliev Foto: Printscreen

  Gde  kada možete gledati?

Kurir podkast „1 na 1“ emitovaće se dva puta mesečno, svake druge srede.

- Premijera: Sreda, 26.8.2026. u 20:00h

- Gde gledati: Na YouTube kanalu Kurira

Budite uz Kurir, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na zvonce za obaveštenja i ne propustite četvrtu epizodu o kojoj će se pričati! Vidimo se u „1 na 1“!

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