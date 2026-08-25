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Žoze Murinjo vratio se u Madrid i ponovo seo na klupu Real Madrida, ali je jedna stvar ostala ista kao tokom njegovog prvog mandata - adresa.

Portugalac je, prema pisanju španskih i drugih evropskih medija, ponovo odabrao istu luksuznu vilu u ekskluzivnoj madridskoj četvrti La Finka u kojoj je živeo od 2010. do 2013. godine.

I nije teško razumeti zašto je ponovo izabrao baš tu adresu.

Vila od 1.400 kvadrata, plac veći od 5.000

Murinjo trenutno boravi u vili koja ima oko 1.400 kvadratnih metara, dok se čitavo imanje prostire na više od 5.000 kvadrata. Reč je o nekretnini smeštenoj u Los Lagosu, jednom od najekskluzivnijih delova La Finke, kompleksa poznatog po luksuzu, ali pre svega po ogromnom nivou privatnosti i bezbednosti.

Sama kuća izgleda kao da je pravljena za čoveka Murinjovog statusa.

Prostrane prostorije, visoki plafoni i ogromne staklene površine stvaraju utisak dodatnog prostora i omogućavaju da prirodno svetlo dopire gotovo do svakog dela vile. Kuća se prostire kroz dva sprata i podrum, a etaže su povezane unutrašnjim liftom.

A onda dolazi deo zbog kojeg ova nekretnina izgleda još impresivnije.

Na ogromnom placu nalazi se prostran privatni vrt, više zona za odmor i veliki bazen, pa Murinjo praktično ne mora ni da napusti imanje kada želi mir daleko od očiju javnosti.

Kirija 20.000 evra mesečno!

Takav luksuz, naravno, ima i odgovarajuću cenu.

Murinjo za najam vile navodno plaća oko 20.000 evra mesečno, odnosno približno 240.000 evra godišnje. Isti iznos pominjan je i tokom njegovog prvog mandata u Real Madridu.

To znači da je Portugalac tokom prve tri godine u Madridu za krov nad glavom izdvojio oko 720.000 evra.

Ipak, Murinju ova kuća nije zanimljiva samo zbog luksuza.

La Finka je poznata kao jedno od mesta u Madridu u kojem bogati i slavni mogu da dobiju ono što im je često najpotrebnije - mir.

Pristup kompleksu je strogo kontrolisan, a privatnost stanovnika jedna je od njegovih najvećih prednosti. To je za Murinja posebno važno, imajući u vidu da je godinama među najpoznatijim i najeksponiranijim trenerima na svetu.

Upravo je bezbednost bila jedan od ključnih razloga zbog kojih je Portugalac i prvi put izabrao ovo mesto.

A u vili ima i detalja koji su posebno zanimljivi zbog njegovog posla. Prema novijim izveštajima, nekretnina ima i poseban prostor namenjen taktičkim sastancima i analizi utakmica, dok je kuća opremljena i vrhunskim ozvučenjem koje omogućava da muzika dopire kroz različite prostorije.

Dakle, Murinjo je dobio i luksuzni dom i svojevrsni privatni radni centar.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Kuća je ranije bila dom poznatog pevača

Posebno zanimljivu priču ima i istorija same vile.

Pre Murinja, u njoj je živeo čuveni španski pevač Alehandro Sanz. On je za istu nekretninu plaćao oko 11.000 evra mesečno, dok je Murinjov ugovor bio gotovo dvostruko skuplji.

Portugalac je tokom prvog mandata u Realu takođe imao veoma poznate komšije. U La Finki su tada živeli Kristijano Ronaldo i Kaka, dok su među poznatim stanovnicima ovog kompleksa bili i drugi vrhunski fudbaleri.

Danas se Murinjo vratio na istu adresu.

Vratio se posle 13 godina

Murinjo je ponovo trener Real Madrida nakon više od decenije, a klub mu je poverio mandat do juna 2029. godine. Zvanično je predstavljen u avgustu, a njegov povratak u Madrid označio je novo poglavlje u karijeri slavnog Portugalca.

Tokom prvog mandata osvojio je Primeru i Kup kralja, a sada se vratio sa jasnim zadatkom - da ponovo napravi konkurentan i trofejan Real.

I dok će na terenu pokušavati da vrati "kraljevski klub" na vrh, van terena je već napravio jedan poznat potez.

Murinjo se vratio u svoju staru kuću.

Vilu od 1.400 kvadrata, sa ogromnim placem, bazenom, maksimalnom privatnošću i cenom od oko 20.000 evra mesečno.

Izgleda da neke stvari ipak ne treba menjati.