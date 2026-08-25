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Veliki skandal potresa svet američkog sporta, ali i engleski fudbal!

Džed Jork, većinski vlasnik NFL ekipe San Francisko Fortinajners i suvlasnik Lids junajteda, uhapšen je u Ohaju tokom policijske akcije protiv prostitucije.

Jork (46) našao se iza rešetaka u nedelju, samo nekoliko sati pre nego što je Lids otvorio sezonu Premijer lige pobedom nad Notingem Forestom 1:0. Vest je odjeknula širom sveta, a detalji slučaja privukli su ogromnu pažnju američkih medija.

Sve počelo zbog oglasa na internetu

Prema sudskim dokumentima, policija je prethodno postavila oglas na internetu u okviru akcije koju su sproveli policija Istočne Palestine i Mahoning Valej task forsu za borbu protiv trgovine ljudima.

Jork je, prema navodima iz dokumenata, odgovorio na oglas i dogovorio seksualni susret uz naknadu od 140 dolara.

Potom je otišao do zajednice mobilnih kućica VIt Hil u Istočnoj Palestini, gde su ga sačekali policajci. Uhapšen je oko 9.35 ujutru.

Optužba promenjena posle hapšenja

Jork je prvobitno bio optužen za nuđenje novca za seksualne usluge, ali je ta optužba kasnije izmenjena u blaže krivično delo - remećenje javnog reda i mira.

Druga tačka odnosila se na posedovanje alata za izvršenje krivičnog dela. Kako navode američki izvori, njegov mobilni telefon tretiran je kao takav jer je korišćen za komunikaciju u okviru dogovora.

Jork se u ponedeljak pred sudom izjasnio da ne osporava krivicu po obe tačke.

Dobio je kaznu od dva dana zatvora, pri čemu mu je jedan dan uračunat zbog vremena koje je već proveo iza rešetaka. Pušten je nakon polaganja 5.000 dolara kaucije, a određena mu je i ukupna novčana kazna od 1.150 dolara.

Prema sudskim dokumentima, 160 dolara koji su mu pronađeni oduzeto je i biće prosleđeno Mahoning Valej task forsu za borbu protiv trgovine ljudima.

1/5 Vidi galeriju Džed Jork - Vlasnik Fortinajnersa i suvlasnik Lidsa Foto: Stan Szeto / Newscom / Profimedia, Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

NFL već reagovao

Skandal nije ostao samo u lokalnim okvirima. U priču se uključila i NFL liga, koja je potvrdila da je upoznata sa slučajem.

Iz lige su poručili da će slučaj biti razmotren u skladu sa pravilnikom o ponašanju, što znači da bi Jork mogao da se suoči i sa dodatnim posledicama.

San Francisko Fortinajnersi su, za sada, ostali kratki.

Klub je saopštio da je reč o pravnom pitanju koje je rešeno i da zbog toga neće davati dodatne komentare.

Od Lidsa do San Franciska

Jork je jedno od najmoćnijih imena u američkom sportu. Na čelo Fortinajnersa došao je kao izvršni direktor 2008. godine, dok je 2024. postao glavni vlasnik franšize.

Istovremeno ima vlasnički udeo u Lids junajtedu, koji je ovog vikenda pobedom protiv Notingem Foresta uspešno započeo novu sezonu Premijer lige.

Zanimljivo je da je Jork uhapšen upravo u Ohaju, nedaleko od Jangstauna, grada u kojem je rođen i odrastao.

Sada se, međutim, više ne priča samo o njegovim sportskim poslovima. Američki mediji već otvaraju pitanje kakve će posledice ovaj slučaj imati po njegov ugled, Fortinajnersе i Lids.

Inače, Džed Jork dolazi iz jedne od najbogatijih američkih sportskih porodica. Bogatstvo porodice Jork procenjuje se na oko 8,5 milijardi dolara, dok je sam Džed godinama na čelu San Francisko Fortinajnersa, a ima i vlasnički udeo u Lids junajtedu.