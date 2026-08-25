RIJERA HTEO DA MU STANKOVIĆ BUDE POMOĆNI TRENER! Španac imao specijalan plan za Srbina, sada su otkriveni intrigantni detalji
Albert Rijera je na prvoj konferenciji za medije koju je imao na stadionu Rajko Mitić, između ostalog, govorio i o Jovanu Stankoviću.
Upitan je o srpskim fudbalerima sa kojima je radio tokom karijere, a nije mu bilo potrebo puno razmišljanja.
"Igrao sam sa dosta srpskih fudbalera, jedan od njih mi je bio idol. Jovan Stanković je bio idol. Bio sam srećan, mlad u Majorki, on je već igrao za prvi tim", rekao je tada Rijera.
Njih dvojica su se sreli nakon utakmice Crvena zvezda - Čukarički u 6. kolu Super lige Srbije, a Stanković je sada govorio o Špancu.
"Srećan sam da moj prijatelj postane trener prvog tima Crvene zvezde. Naše poznanstvo je počelo kada je on igrao u drugom timu Majorke. Ja sam igrao u prvom timu. Rekao sam: 'Ako ja odem, jedno dobro levo krilo može da me zameni'. On je to čuo, prišao mi i zahvalio se i krenulo je naše prijateljstvo", rekao je Jovan Stanković gostujući na "Zvezda TV".
Objasnio je potom i zašto veruje da je Rijera stigao u pravu sredinu za njega, ali i da je Španac imao želju da mu se Stanković pridruži i bude jedan od trenera u stručnom štabu.
"On je radio na Balkanu. Bio je u Sloveniji. Razume 90 odsto šta govorimo, Igrači treba da paze šta pričaju. Žena, ne znam da li je sadašnja ili bivša, Ruskinja. On ima balkanski karakter i to se vidi na samom terenu. Sastali smo se pre pet godina i pitao me je da budem trener i da li hoću da mu pomognem. Više sam želeo da budem prvi trener. On je sa Olimpijom osvojio trofej, posle je u Celju napravio uspeh. Jednog dana ćemo pričati o Rijeri i mislim da će napraviti ozbiljnu karijeru u svetu fudbala. On se druži sa najboljim trenerima sveta. Igra golf sa Artetom i Gvardiolom", dodao je Stanković.
Zanimljiva fudbalska priča
Jovan Stanković je u Majorku stigao iz Crvene zvezde sredinom devedesetih, u trenutku kada je španski klub bio u drugoj ligi. Srbin je vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača ekipe i ostavio dubok trag na Balearima.
Posebno je blistao krajem devedesetih.
U sezoni 1998/99 Stanković je odigrao 36 utakmica u La Ligi i postigao četiri gola, a Majorka je napravila veliki rezultat - završila je na trećem mestu španskog prvenstva i izborila plasman u Ligu šampiona. Iste sezone klub je stigao i do finala Kupa pobednika kupova.
Zbog svega toga nije teško razumeti zašto je mladi Rijera u njemu video uzora.
Ali veza dvojice fudbalera otišla je mnogo dalje od običnog odnosa saigrača.
"Mogao sam da idem njegovim koracima, podučavao me je kao igrača i osobu. Kad je otišao iz prvog tima, pratio sam ga. Dobri smo prijatelji", otkrio je Rijera.
To znači da je Stanković imao veliki uticaj na mladog Španca u periodu njegovog fudbalskog sazrevanja.
A danas, nekoliko decenija kasnije, njih dvojica su ponovo povezani i to preko Crvene zvezde.
Rijera je otkrio da i danas dobija savete od nekadašnjeg idola.
"Daje mi savete, koliko je veliki ovaj klub. Uveren sam da će me podržati", poručio je novi trener Zvezde.
Stanković je posle Zvezde i Majorke igrao je još za Olimpik iz Marseja, Atletiko Madrid i Ljeidu, dok je za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije nastupio deset puta i bio deo ekipe na Evropskom prvenstvu 2000. godine.
U Crvenoj zvezdi je osvojio prvenstvo i Kup Jugoslavije 1995. godine, a upravo je sa Marakane krenuo put koji ga je odveo u Španiju, gde je postao jedan od prepoznatljivijih stranaca u istoriji Majorke.
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