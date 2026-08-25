Slušaj vest

Albert Rijera je na prvoj konferenciji za medije koju je imao na stadionu Rajko Mitić, između ostalog, govorio i o Jovanu Stankoviću.

Upitan je o srpskim fudbalerima sa kojima je radio tokom karijere, a nije mu bilo potrebo puno razmišljanja.

"Igrao sam sa dosta srpskih fudbalera, jedan od njih mi je bio idol. Jovan Stanković je bio idol. Bio sam srećan, mlad u Majorki, on je već igrao za prvi tim", rekao je tada Rijera.

Njih dvojica su se sreli nakon utakmice Crvena zvezda - Čukarički u 6. kolu Super lige Srbije, a Stanković je sada govorio o Špancu.

"Srećan sam da moj prijatelj postane trener prvog tima Crvene zvezde. Naše poznanstvo je počelo kada je on igrao u drugom timu Majorke. Ja sam igrao u prvom timu. Rekao sam: 'Ako ja odem, jedno dobro levo krilo može da me zameni'. On je to čuo, prišao mi i zahvalio se i krenulo je naše prijateljstvo", rekao je Jovan Stanković gostujući na "Zvezda TV".



Objasnio je potom i zašto veruje da je Rijera stigao u pravu sredinu za njega, ali i da je Španac imao želju da mu se Stanković pridruži i bude jedan od trenera u stručnom štabu.

"On je radio na Balkanu. Bio je u Sloveniji. Razume 90 odsto šta govorimo, Igrači treba da paze šta pričaju. Žena, ne znam da li je sadašnja ili bivša, Ruskinja. On ima balkanski karakter i to se vidi na samom terenu. Sastali smo se pre pet godina i pitao me je da budem trener i da li hoću da mu pomognem. Više sam želeo da budem prvi trener. On je sa Olimpijom osvojio trofej, posle je u Celju napravio uspeh. Jednog dana ćemo pričati o Rijeri i mislim da će napraviti ozbiljnu karijeru u svetu fudbala. On se druži sa najboljim trenerima sveta. Igra golf sa Artetom i Gvardiolom", dodao je Stanković.

Foto: ROBIN TOWNSEND/EFE, Starsport

Zanimljiva fudbalska priča

Jovan Stanković je u Majorku stigao iz Crvene zvezde sredinom devedesetih, u trenutku kada je španski klub bio u drugoj ligi. Srbin je vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača ekipe i ostavio dubok trag na Balearima.

Posebno je blistao krajem devedesetih.

U sezoni 1998/99 Stanković je odigrao 36 utakmica u La Ligi i postigao četiri gola, a Majorka je napravila veliki rezultat - završila je na trećem mestu španskog prvenstva i izborila plasman u Ligu šampiona. Iste sezone klub je stigao i do finala Kupa pobednika kupova.

Zbog svega toga nije teško razumeti zašto je mladi Rijera u njemu video uzora.

Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ali veza dvojice fudbalera otišla je mnogo dalje od običnog odnosa saigrača.

"Mogao sam da idem njegovim koracima, podučavao me je kao igrača i osobu. Kad je otišao iz prvog tima, pratio sam ga. Dobri smo prijatelji", otkrio je Rijera.

To znači da je Stanković imao veliki uticaj na mladog Španca u periodu njegovog fudbalskog sazrevanja.

A danas, nekoliko decenija kasnije, njih dvojica su ponovo povezani i to preko Crvene zvezde.

1/9 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Rijera je otkrio da i danas dobija savete od nekadašnjeg idola.

"Daje mi savete, koliko je veliki ovaj klub. Uveren sam da će me podržati", poručio je novi trener Zvezde.

Stanković je posle Zvezde i Majorke igrao je još za Olimpik iz Marseja, Atletiko Madrid i Ljeidu, dok je za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije nastupio deset puta i bio deo ekipe na Evropskom prvenstvu 2000. godine.

U Crvenoj zvezdi je osvojio prvenstvo i Kup Jugoslavije 1995. godine, a upravo je sa Marakane krenuo put koji ga je odveo u Španiju, gde je postao jedan od prepoznatljivijih stranaca u istoriji Majorke.

Bonus video: