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Kristijano Ronaldo ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta nije zbog gola, asistencije ili spektakularnog poteza na terenu!

Portugalac je u Parizu imao kratak susret sa predsednikom FIFA Đanijem Infantinom, a ono što je usledilo nakon njihovog razgovora odmah je postalo hit na društvenim mrežama.

Ronaldo i Infantino sreli su se na završnici Svetskog prvenstva u esportu, gde je Portugalac bio jedan od najzvučnijih gostiju. Njihov susret u prvi mah nije nagoveštavao ništa neobično - rukovali su se i kratko razgovarali, a onda je Infantino pomenuto i jednu od najvećih Ronaldovih preostalih ambicija.

Naime, predsednik FIFA podsetio je Portugalca na njegovu trku ka nestvarnoj brojci od 1.000 golova u karijeri.

"Još 23 gola, zar ne? Srećno", poručio mu je Infantino, na šta je Ronaldo kratko odgovorio:

"Hvala."

Sve je delovalo potpuno normalno, a onda se Ronaldo okrenuo i krenuo svojim putem.

Upravo taj trenutak postao je glavna tema na društvenim mrežama!

Kamere su uhvatile neobičnu grimasu na Ronaldovom licu, a snimak je počeo da se širi velikom brzinom. Navijači su odmah krenuli da analiziraju svaki njegov pokret i pokušavaju da protumače šta je Portugalac zapravo mislio.

"Njegovo lice je bilo neprocenjivo", "Govor tela govori više od reči" i "Pogledajte Ronaldovo lice", samo su neki od komentara koji su se pojavili nakon što je snimak postao viralan.

Pojedini navijači otišli su i korak dalje, tvrdeći da Ronaldo nije bio nimalo oduševljen susretom sa Infantinom.

Jedan kratak pogled, jedna grimasa i nekoliko sekundi snimka bili su dovoljni da društvene mreže krenu da „čitaju“ Ronaldovo lice i stvaraju sopstvene teorije.

A kada je u pitanju jedan od najpopularnijih sportista na planeti, očigledno je da ni najmanji detalj ne može da prođe neprimećeno.

Ronaldo je tako, praktično ni kriv ni dužan, ukrao pažnju i na događaju koji je trebalo da bude posvećen esportu.

Sada svi gledaju isti snimak i postavljaju isto pitanje:

Šta je Kristijano Ronaldo zapravo pomislio u tom trenutku?