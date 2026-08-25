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Fudbalski klub Totenhem potvrdio je danas da je potpisao ugovor sa dosadašnjim igračem Mančester sitija Savinjom.

Transfer je, po navodima britanskim medija, vredan 75 miliona funti, uz dodatnih deset miliona funti kroz bonuse. 

Savinjo stiže u Totenhem posle dve sezone provedene u Sitiju, sa kojim je osvojio Liga i FA kup. On je za Siti odigrao 84 utakmice i upisao sedam golova i 16 asistencija.

Savinjo u dresu Mančester sitija Foto: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia, Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bi-Bi-Si je podsetio da se ovaj transfer pripremao više od 12 meseci, nakon što Totenhem prošlog leta nije uspeo da ga angažuje.  Savinjo je tada odlučio da ostane na Etihadu, ali je njegova minutaža kod Pepa Gvardiole prošle sezone bila ograničena na samo sedam startova u Premijer ligi.

Ovaj 22-godišnji Brazilac je karijeru počeo u Atletiko Mineiru, potom je 2022. godine prešao u Troa, dok je u PSV-u i Đironi bio na pozajmicama.

Beta

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