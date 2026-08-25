AU, ŠTA OVO BI? DŽEKO IZVEO POTEZ KOJI JE VIŠE OD "OBIČNE MAJSTORIJE"! Sezona je tek krenula, a već imamo NAJBOLJU ASISTENCIJU! Ovakva lucidnost se retko viđa!
Novi član tamošnje elite se poprilično mučio na gostovanju četvrtoligašu Halešeru u prvom kolu Kupa Nemačke. Nakon 2:2 u regularnom toku, tim iz Gelzenkirhena je tek u produžecima uspeo da slomi otpor rivala i trijumfuje sa 5:2.
Džeko je ugrušao u igru u 64. minutu i brzo preuzeo ulogu lidera. Pošto je Dejan Ljubičić u 62. minutu poravnao na 1:1, iskusni golgeter je u 82. minutu bio precizan sa bele tačke za preokret Šalkea.
Domaćin se nije predavao, pa je Niklas Šterlin u samoj završnici pogodio za 2:2 i izborio dodatnih 30 minuta.
U produžecima je ponovo zablistao reprezentativac BiH.
Igrao se 98. minut kada je Džeko izveo majstoriju, leđima okrenut golu, bez gledanja je asistirao Musi Sili za novo vođstvo od 3:2.
Iskusni napadač tu se nije zaustavio. Nakon gola Džuniora Adamua za 4:2, Džeko je u 117. minutu još jednom matirao protivničkog čuvara mreže i stavio tačku na meč konačnim rezultatom 5:2.