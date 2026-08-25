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Novi član tamošnje elite se poprilično mučio na gostovanju četvrtoligašu Halešeru u prvom kolu Kupa Nemačke. Nakon 2:2 u regularnom toku, tim iz Gelzenkirhena je tek u produžecima uspeo da slomi otpor rivala i trijumfuje sa 5:2.

Džeko je ugrušao u igru u 64. minutu i brzo preuzeo ulogu lidera. Pošto je Dejan Ljubičić u 62. minutu poravnao na 1:1, iskusni golgeter je u 82. minutu bio precizan sa bele tačke za preokret Šalkea.

1/6 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Domaćin se nije predavao, pa je Niklas Šterlin u samoj završnici pogodio za 2:2 i izborio dodatnih 30 minuta.

U produžecima je ponovo zablistao reprezentativac BiH.

Igrao se 98. minut kada je Džeko izveo majstoriju, leđima okrenut golu, bez gledanja je asistirao Musi Sili za novo vođstvo od 3:2.

Iskusni napadač tu se nije zaustavio. Nakon gola Džuniora Adamua za 4:2, Džeko je u 117. minutu još jednom matirao protivničkog čuvara mreže i stavio tačku na meč konačnim rezultatom 5:2.