Bornmut je doveo golmana Juventusa Mikelea di Gregorija, koji će se boriti sa Đorđem Petrovićem za mesto među stativama.
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PETROVIĆU SE DRMA MESTO?! Bornmut doveo golmana Juventusa!
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Fudbalski klub Bornmut potvrdio je danas dovođenje golmana Mikelea di Gregorija na jednogodišnju pozajmicu iz Juventusa.
Ovaj 29-godišnji italijanski golman biće konkurenciju za mesto u startnoj postavi srpskom čuvaru mreže Đorđu Petroviću.
Bornmut će na kraju sezone imati mogućnost otkupa ugovora Italijana.
Di Gregorio je ponikao u omladinskoj školi Intera i celu karijeru proveo je u Italiji, idući od treće lige na pozajmici u Renateu do Serije A sa Moncom 2020. godine, pre nego što je potpisao za Juventus 2024. godine.
Beta
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