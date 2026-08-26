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Fudbalski klub Bornmut potvrdio je danas dovođenje golmana Mikelea di Gregorija na jednogodišnju pozajmicu iz Juventusa.

Ovaj 29-godišnji italijanski golman biće konkurenciju za mesto u startnoj postavi srpskom čuvaru mreže Đorđu Petroviću.

Bornmut će na kraju sezone imati mogućnost otkupa ugovora Italijana. 

Di Gregorio je ponikao u omladinskoj školi Intera i celu karijeru proveo je u Italiji, idući od treće lige na pozajmici u Renateu do Serije A sa Moncom 2020. godine, pre nego što je potpisao za Juventus 2024. godine.

Beta

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