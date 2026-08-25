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U Češkoj uveliko teku pripreme za revanš meč plej-ofa za Ligu Evrope, u koji Crvena zvezda ulazi sa velikih 3:0, ali u taboru Viktorije iz Plzenja ne gube nadu.

Novi šef stručnog štaba češkog predstavnika, Radoslav Kovač, uveren je da njegova ekipa ima kvalitet i snagu napravi podvig i preokrene rezultat.

- Verujem da možemo. Naravno, potrebno je da se poklopi mnogo stvari, potreban nam je brz gol, ali vidim da su igrači odlučni. Sve može da se dogodi.

1/40 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić

Dodaje Kovač i da je već uneo određene promene u igru.

- Promenili smo nekoliko stvari, ali najvažnije nam je bilo da čujemo igrače. Ne možemo da dođemo i odmah promenimo sve samo zato što imamo određene ideje. Nema dovoljno vremena. Potrebno je da se igrači osećaju dobro u onome što želimo kako bi to mogli da pokažu na terenu.

Kovač apeluje i na podršku navijača.

- Kada je stadion pun, to pomaže. Potrebno je da podignemo publiku, da brzo krenemo po prvi gol. Ako tako bude, oni će da nam pomognu. Vidim ogromnu odlučnost kod igrača - izjavio je Radoslav Kovač.