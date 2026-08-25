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U Češkoj uveliko teku pripreme za revanš meč plej-ofa za Ligu Evrope, u koji Crvena zvezda ulazi sa velikih 3:0, ali u taboru Viktorije iz Plzenja ne gube nadu.

Novi šef stručnog štaba češkog predstavnika, Radoslav Kovač, uveren je da njegova ekipa ima kvalitet i snagu napravi podvig i preokrene rezultat.

- Verujem da možemo. Naravno, potrebno je da se poklopi mnogo stvari, potreban nam je brz gol, ali vidim da su igrači odlučni. Sve može da se dogodi.

Foto galerija sa Marakane Foto: Ilija Ilić

Dodaje Kovač i da je već uneo određene promene u igru.

- Promenili smo nekoliko stvari, ali najvažnije nam je bilo da čujemo igrače. Ne možemo da dođemo i odmah promenimo sve samo zato što imamo određene ideje. Nema dovoljno vremena. Potrebno je da se igrači osećaju dobro u onome što želimo kako bi to mogli da pokažu na terenu.

Kovač apeluje i na podršku navijača.

- Kada je stadion pun, to pomaže. Potrebno je da podignemo publiku, da brzo krenemo po prvi gol. Ako tako bude, oni će da nam pomognu. Vidim ogromnu odlučnost kod igrača - izjavio je Radoslav Kovač.

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Mirko Ivanić gol na Crvena zvezda - Viktorija Plzenj Izvor: TV Arena sport/Screenshot