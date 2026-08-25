Slušaj vest

Jedan detalj sa utakmice Real Madrida i Espanjola izazvao je mnogo pažnje, a Žoze Murinjo nije želeo da ćuti.

Vinisijus Žunior našao se u centru pažnje već na početku meča, a njegov trener stao je u njegovu odbranu i otvoreno kritikovao način na koji se Brazilac tretira kod sudija.

Real je slavio u Barseloni 2:1, ali je posle utakmice mnogo pažnje privukla situacija iz uvodnih minuta. Aleks Kalatrava je, dok je Vinisijus bio na zemlji, zakačio odnosno udario Brazilca, ali sudija nije pokazao karton, a VAR se nije uključio.

Murinjo smatra da je to ozbiljan propust.

"On je udaren. To je agresija i trebalo je da bude crveni karton", rekao je portugalski stručnjak.

Tu se, međutim, nije zaustavio.

Murinjo je otvoreno govorio o tome da Vinisijus, prema njegovom mišljenju, nema isti tretman kao drugi fudbaleri.

"Ono što mogu da kažem jeste da je ukupna razlika između Vinija i drugih igrača očigledna. On je ušao u neku vrstu spirale - protivnici osećaju da mogu da rade šta god žele i onda to rade."

Portugalac je situaciju slikovito opisao.

"To je kao kod male dece – idu dokle im dozvoliš."

1/5 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Real Madrida Foto: Javier Borrego / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Murinjo očigledno smatra da se problem gomila iz utakmice u utakmicu, jer protivnici dobijaju utisak da mogu da budu sve agresivniji prema jednom od najopasnijih igrača Real Madrida.

Ipak, zanimljivo je da nije želeo da potpuno "udari" po sudijama.

Naprotiv, rekao je da mu se, uz nekoliko propusta, suđenje generalno dopalo, ali je jasno stavio prst na ono što smatra najvećim problemom.

"Razumem da sudija nije video crveni karton za udarac Vinisijusu. Razumem i četvrtog sudiju, ali mogu da kažem da VAR nije dobro odradio svoj posao."